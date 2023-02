Sinagoga, cimitero e un ristorante kosher Prende forma la nuova era del ghetto ebraico

di Federico

Di Bisceglie

La nuova era per il ghetto ebraico sta prendendo forma. Il tavolo istituito appositamente dal Comune per rilanciare una delle zone più suggestive della nostra città ha infatti individuato una serie di progetti che verranno messi a terra a seconda delle priorità. Il primo è legato alle pietre d’inciampo (l’iniziativa nata per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti). Attualmente, sarebbero circa una ventina quelle che Comune e Comunità Ebraica avrebbero in animo di posizionare tra le vie del ghetto e non solo. Non ci sono certezze sui tempi, ma entro pochi mesi – fanno sapere dagli uffici – tutte le ‘pose’ dovrebbero essere completate. Parallelamente, nell’ottica di valorizzare non solo i monumenti e i luoghi simbolo ma anche la pregnanza culturale di cui Ferrara trasuda, nella primavera 2024 sarà avviato un piccolo festival della cultura ebraica. Un progetto pilota, fatto per sensibilizzare la cittadinanza in questo senso. Temporalmente, questi sono i piani più immediati, ma le parti più ambiziose del maxi rilancio riguardano la sinagoga di via Mazzini, il cimitero di via Vigne e l’apertura di un ristorante kosher.

Sinagoga. L’obiettivo del piano riservato alle sinagoghe collocate in una delle principali vie del ghetto, è quello di renderle il più possibile fruibili anche in ottica turistica. Si sta infatti ragionando di un investimento per creare una biglietteria, per organizzare visite turistiche e per studiare itinerari ad hoc. Ovviamente il tutto dovrà avere un inquadramento anche di natura fiscale adeguato. In questo senso è allo studio anche una convenzione con la struttura comunale per la gestione della biglietteria. Va detto, tra l’altro, che gli uffici comunali sono al lavoro per la stesura di una guida turistica, con appositi percorsi dedicati alla scoperta della cultura e della tradizione ebraica.

Cimitero. Pochi sono gli ingressi e le aperture al pubblico del cimitero ebraico di via delle Vigne, dove c’è la tomba di Giorgio Bassani. Un trend che, chiaramente, deve essere invertito. Ed è per questo che anche la valorizzazione dell’immensa struttura monumentale è stata individuata tra le priorità, sebbene sia un processo che necessiti di un lasso di tempo considerevole. Pende, tra l’altro, un finanziamento regionale dedicato proprio alla riqualificazione del sito che Comune e Comunità stanno cercando di avere.

Il ristorante. L’ultimo punto è legato all’apertura di un ristorante kosher nel ghetto. Le criticità, però, sarebbero due: la prima di natura economica (la casherut è un procedimento complesso e costoso); la seconda è di natura pratica, ossia l’individuazione di una sede e di un gestore. Anche se, pare, sulla sede ci sia già quale disponibilità.