Sinagoga, preghiera per la pace: "Fermare la barbarie di Hamas, a rischio i valori dell’Occidente"

Le kippot sulle teste chine sono tutte nere. Di cartoncino, tenute ferme con le mollette. Il rabbino capo Luciano Meir Caro indossa il tallet, prima di salire sulla tevà, il pulpito della sinagoga di via Mazzini. Legge tre salmi, recita la preghiera per i "i morti assassinati dai terroristi". Scandisce le parole in ebraico, poi le traduce. Le interpreta, le spiega all’assemblea di persone che, ieri pomeriggio, si sono trovate per un momento di preghiera in segno di vicinanza al popolo ebraico che sta resistendo eroicamente al meschino attacco dei terroristi di Hamas.

Caro tra le mani tiene la Bibbia e un foglietto su cui ha buttato giù qualche appunto. Legge qualcosa, poi si interrompe e guarda negli occhi i presenti. Qualcuno si commuove. Altri scuotono la testa. Perché "sembra di essere tornati indietro di 80 anni". Una Shoah consumata all’ombra del Muro Occidentale. Il confine tra la barbarie e la civiltà. Tra la libertà e l’oppressione. Tra le bombe e la vita.

"Se da parte degli stati europei e anche del nostro Paese continuerà a esserci tolleranza verso certi episodi, verso certi gruppi terroristici, si corre il rischio che l’Europa tra qualche tempo si troverà a dover rinegoziare i suoi valori". Boom. Le parole del rabbino sono un pugno nello stomaco, per coloro che in questi anni si sono avventurati in distinguo e sofismi su Israele e sul popolo ebraico.

"Noi vogliamo la pace – prosegue Caro – ma ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni è indescrivibile, Disumano". Ma Israele, sotto le bombe di Hamas, non cede. "In queste ore – prosegue il rabbino capo – i terroristi non solo rapiscono gli ebrei ma, rubando il cellulare agli ostaggi, chiamano i parenti. Questi ultimi, vedendo il numero del familiare, si illudono che ci possa essere una via d’uscita. Salvo poi sentire dall’altra parte della cornetta la voce dei terroristi". Quei telefoni, non squilleranno più. E le voci dei proprietari saranno tacitate per sempre dalle lame degli aguzzini. In via Mazzini ieri sera le porte della sinagoga erano aperte. E il sostegno al popolo d’Israele è stato trasversale. Dal capogruppo del Pd, Francesco Colaiacovo assieme al compagno di partito Davide Nanni, la capogruppo di Forza Italia Paolo Peruffo, i colleghi di Lega e Fratelli d’Italia, Stefano Franchini e Federico Soffritti. Poi il parlamentare meloniano, Mauro Malaguti, gli assessori Angela Travagli e Matteo Fornasini e il direttore dell’Ascom, Davide Urban. Presenti anche il vicario generale dell’Arcidiocesi monsignor Massimo Manservigi e il direttore del Meis Amedeo Spagnoletto. L’attesa era per il primo cittadino, Alan Fabbri, che tuttavia non è potuto essere presente. Il presidente della Comunità Ebraica, Fortunato Arbib, ha da poco sentito al telefono i parenti in Israele. "In genere, quando succedono episodi violenti, mi rassicurano e mi invitano a stare tranquillo – racconta Arbib - . Ma questa volta è diverso. Questa volta sembra di aver fatto un tuffo indietro nella storia. Quando a Tripoli, da dove vengo, venivo menato quando tornavo a casa solo perché ero ebreo. Oggi sta accadendo tutto questo. Ho visto immagini e video che non riesco a dimenticare, che mi generano un turbamento interno profondo". È il turbamento di chi ha paura, ma non si piega. L’orgoglio di chi non ha, nonostante tutto, l’orgoglio della propria identità.