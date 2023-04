Sinagoghe e cimiteri italiani "Case di vita, segno d’unità"

di Francesco Franchella

‘Case di vita. Sinagoghe e cimiteri italiani’. Un titolo che sa di equazione, che rintraccia nella religione una casa e nei cimiteri un prolungamento ideale del concetto di vita. Ma questa è solo una delle tante riflessioni che si possono ricavare dal percorso della nuova mostra del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – Meis, da oggi fino al 17 settembre 2023. L’esposizione, curata da Andrea Morpurgo e da Amedeo Spagnoletto (direttore del museo), intreccia storie di città e umanità, espone progetti architettonici, oggetti familiari, prestiti prestigiosi e preziosi documenti di archivi statali e comunità ebraiche. "È una mostra utile, efficace e ben curata", commenta il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, durante l’inaugurazione, alla presenza del prefetto Rinaldo Argentieri, dell’assessore regionale Mauro Felicori, dell’assessore comunale Marco Gulinelli, di Gloria Arbib in rappresentanza dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e delle altre autorità religiose e civili. "Nella religione – chiosa Sgarbi – ci sono identità formali più forti delle divisioni che hanno condotto gli uomini contro gli uomini. In ‘Case di vita’ quello che era nemico trova un’unità dal punto di vista architettonico". Esposizione che ha ricevuto la medaglia del presidente della Repubblica e che gode del sostegno del ministero della Cultura. Insomma, dalla sinagoga di epoca romana di Ostia Antica a quelle rinascimentali adibite alla preghiera e allo studio, passando per quelle nascoste negli edifici dei ghetti del XVI secolo, la mostra attraverso disegni, documenti e oggetti provenienti da tutta Italia (e non solo) ricostruisce le tappe evolutive degli spazi di culto ebraici. Stupisce, inoltre, il dipinto esposto di Alessandro Magnasco: tra i massimi esponenti dello stile fantastico e grottesco, nel 1720 il pittore dipinge un ‘Funerale ebraico’, oggi in deposito permanente al Louvre, che ha concesso l’opera in prestito alla mostra. "L’auspicio – afferma il presidente del Meis, Dario Disegni – è che questa mostra aiuti i visitatori a riscoprire le città italiane sotto una nuova luce e apprezzare luoghi della bellezza ancora nascosti ai più". "Abbiamo voluto far parlare le pietre – spiega il direttore Spagnoletto – quelle che ci sono e quelle che non ci sono più, ma anche quelle dei cimiteri all’apparenza inanimate: in realtà rappresentano una storia, una vita".