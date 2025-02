Sindacati dal prefetto: "Possibili disordini"

La lotta degli operai della Berco di Copparo (Ferrara), da settimane in presidio ai cancelli, si è trasferita sotto le finestre della Prefettura. Dopo il tavolo a Roma a cui Berco non si è presentata, i sindacati sono andati ad esporre al prefetto, Massimo Marchesiello, una preoccupazione: dato che la mobilitazione proseguirà "fino a quando non saranno date risposte certe" sugli stabilimenti di Copparo e Castelfranco, i sindacati hanno diffidato l’azienda dal tenere comportamenti che limitino le iniziative di lotta. Diversamente "si assumeranno la responsabilità della drammatizzazione di un contesto sociale che potrebbe degenerare in un problema di ordine pubblico".