"Sindaci, ora tracciate la rotta per il futuro"

Clara, approvato il bilancio consuntivo 2022. L’assemblea dei soci di Clara, che si è riunita ieri nella sala Alda Costa di Copparo, ha approvato il bilancio consuntivo del 2022. Ad illustrare le principali componenti è stato Marcello Rossi, responsabile amministrativo dell’azienda. In sintesi, il conto economico 2022 ha visto il valore della produzione di 50,3 milioni di euro, con il valore aggiunto di 22,4 milioni, il margine operativo lordo (mol) di 5,2 milioni, il risultato operativo di 1,8 milioni e l’utile netto di 431mila euro. Rispetto al 2021 si assiste anche alla riduzione per 7 milioni di debiti verso fornitori e banche, oltre ad un sostanziale miglioramento di tutte le poste finanziarie e patrimoniali. "Il 2022 è stato un anno impegnativo, durante il quale abbiamo subito gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia, del carburante e del costo del lavoro" ha commentato il presidente del consiglio di amministrazione, Annibale Cavallari. "Gli strascichi della pandemia hanno causato malattie prolungate e assenze improvvise del personale, che a volte ci hanno impedito di svolgere il nostro servizio al meglio. Il personale operativo ha lavorato con temperature inumane, e non posso che ringraziarli ancora per l’impegno e la dedizione al lavoro. Nonostante tutte queste difficoltà il bilancio si chiude in modo estremamente positivo, con un utile rilevante, che evidenzia come Clara abbia raggiunto e consolidato l’equilibrio economico e migliorato notevolmente quello finanziario". Il presidente ha poi concluso con un appello ai sindaci: "Clara ha tutte le carte in regola per affrontare i prossimi anni, personale formato e preparato ad affrontare le sfide che il futuro riserva, ma è proprio adesso che dovete stare vicini alla vostra azienda: dovete tracciare la rotta per il futuro, scegliere il modello organizzativo, la strategia più adeguata per i cittadini che rappresentate".

Il collegio sindacale e il revisore legale hanno attestato la solidità del bilancio, affermando che si tratta "del miglior bilancio di Clara dell’ultimo periodo, specchio della buona gestione di questi anni". Anche diversi sindaci hanno espresso soddisfazione per l’ottimo andamento del percorso di efficientamento in corso. Nel corso dell’assemblea il direttore della società, Alfredo Amman, ha relazionato anche sul percorso di digitalizzazione dell’azienda, sull’iter relativo all’affidamento in house del servizio da parte di Atersir e sui fondi del Pnrr ottenuti da Clara, grazie ai quali sarà possibile realizzare innovativi progetti a favore del territorio e della collettività.