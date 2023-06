"Sindaci snobbati al convegno Pd"

Il giallo di un invito che il Pd di Vigarano dice di aver inviato ai sindaci e la risposta dei primi cittadini dell’Alto Ferrarese che non ci stanno ad essere additati come i grandi assenti. Di fatto lunedì, sul tema "Il mondo agricolo parla alle istituzioni" le istituzioni locali non c’erano. L’invito non c’è o si è perso. "Io l’invito del Pd di Vigarano al convegno non l’ho visto – dice Daniele Garuti di Poggio Renatico –. Ma una cosa è certa. Ci relazioniamo quotidianamente con le associazioni di categoria e con gli agricoltori e non neghiamo di certo la nostra disponibilità al mondo agricolo. Ogni giorno c’è un motivo per affrontare temi sull’agricoltura". Il sindaco di Bondeno Simone Saletti (foto piccola) entra nel merito: "Noi non ci siamo tirati mai indietro per parlare con le associazioni degli agricoltori. Spiace – dice – apprendere di essere tacciati di assenza al dialogo quando nessun invito o tanto meno un accordo di partecipazione è stato avanzato. Se si vuole parlare in maniera istituzionale negli anni si è dimostrato di poterlo fare".

Non va per il sottile il sindaco di Vigarano Davide Bergamini (foto grande): "Se la Regione per incontrare le istituzioni deve passare per il Pd locale siamo messi male – premette –. Un chiaro segno di debolezza. Forse al segretario locale Mainardi è sfuggito che mi occupo di agricoltura tutti i giorni, e che da parlamentare della Lega faccio parte della commissione agricoltura. Incontro sempre i vertici delle associazioni. Ho depositato una proposta di legge a mia firma sulla tutela dei prodotti". Bergamini era stato invitato: "L’11 maggio – racconta – il Pd ci ha mandato una lettera dove chiedeva agli uffici comunali di mandare a tutti un invito. Ho ricordato al Pd che gli uffici sono a disposizione dei cittadini e non certo dei partiti". Chi arriva a sciogliere il giallo dell’invito mai pervenuto, è il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi: "Dopo aver cercato ovunque l’abbiamo trovato nello spam – fa notare – ma era indirizzato a sindaco e giunta di Vigarano Mainarda, non a noi, per cui abbiamo pensato fosse un errore. Non sarei potuto andare perchè ero ad un incontro pubblico sulla sanità, ma per un invito così, almeno prima ci si parla".

Claudia Fortini