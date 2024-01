Sindaci, stop al limite dei mandati. Garuti: "A Poggio mi ricandido". Masi, Bizzarri saluta e va con Fabbri

E’ stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che, oltre a mettere in calendario le elezioni europee per l’8 e il 9 giugno con la possibilità di accorpare negli stessi giorni le amministrative, toglie il limite dei mandati ai sindaci dei piccoli comuni. Tra i 5 mila e i 15 mila abitanti infatti, un sindaco potrà candidarsi per il terzo mandato, sotto i 5 mila il limite viene addirittura eliminato. Tutto questo ha ripercussioni anche nella provincia di Ferrara, dove si voterà a Poggio, guidato oggi da Daniele Garuti e a Masi Torello, retto da Riccardo Bizzarri. Due sindaci che stanno completando il secondo mandato. Realtà diverse, scelte personali distinte, ma un plauso comune alla decisione del Cdm. Poggio ha 9.700 abitanti, Masi è il più piccolo comune della provincia con 2.500. "E’ l’espressione democratica dell’autonomia decisionale dei cittadini – dice Garuti –. Sono loro che devono scegliere. Una persona deve poter essere votata a prescindere dal numero dei mandati. I cittadini sono gli unici titolati a scegliere il loro sindaco. E’ giusto che non ci sia un limite". Da qui l’annuncio. E’ pronto a ricandidarsi? "Dico che ci penso – risponde –. Ho ricevuto tante sollecitazioni. A questo punto ci confrontiamo. C’è stata una chiara espressione delle forze che mi hanno sostenuto e, da parte mia, c’è un’assunzione di responsabilità. Se si rafforza il progetto civico e c’è la convergenza di tutti, penso possa uscire una buona squadra e un buon progetto". Da Masi Torello una scelta diversa: "Non mi ricandido – chiarisce Riccardo Bizzarri – perché credo che dieci anni siano più che sufficienti. Ho conosciuto persone straordinarie. Non ho mai parlato di opposizione a Masi perché per me sono tutti consiglieri. Ma sono di Ferrara ed è giusto lasciare spazio ai giovani e a chi è residente". Poi una riflessione: "Penso di aver dimostrato che nei piccoli comuni sia importante lasciare da parte l’aspetto politico per riuscire ad essere un riferimento di tutta la comunità. Così come sono il parroco, il comandante dei carabinieri, il farmacista". Sulla decisione del Dcm: "Sono d’accordo perché c’è una grande crisi di vocazioni anche nei sindaci. Comunque non starò fuori dalla politica. L’Udc farà una lista importante a Ferrara. Saremo in appoggio ad Alan Fabbri". Sul decreto di ieri proprio il sindaco Fabbri sottolinea: "Sono i cittadini a dover scegliere chi li rappresenta, senza imposizioni burocratiche e numeri di mandato. Questo dovrebbe valere per i sindaci ma anche per i presidenti di Regione". "Si vince una battaglia storica della Lega", chiude Davide Bergamini.

Claudia Fortini