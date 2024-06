"Sindaco, basta fare selfie. Più sicurezza sulle strade"

Il tema della sicurezza sulle strade centesi resta un argomento caldo di questi giorni, con contrapposizioni e parole forti tra maggioranza e opposizione. Questa volta a prendere la parola è la capogruppo di FdI Francesca Caldarone, che si riferisce al primo cittadino Edoardo Accorsi, prendendo spunto dagli ultimi recenti episodi di cronaca. "Sindaco, ci diamo una svegliata o aspettiamo una tragedia sulle strade? I cittadini, non possono essere ascoltati solo durante le elezioni – dice l’esponente di Fratelli d’Italia – per farsi votare, per poi essere abbandonati completamente, eppure pagano le tasse al comune e alla partecipanza.

Dopo la spaventosa caduta del ragazzo di Casumaro, si è verificato un episodio simile anche a Reno Centese, che ha coinvolto un bambino in bicicletta. Anche questa volta, per fortuna non è accaduto nulla di grave, ma non possiamo sempre sperare nella fortuna perché prima o poi qualcuno si farà davvero male e ne dovrà rispondere chi, fino ad oggi, non si è assunto la responsabilità della manutenzione stradale. I residenti di Reno Centese, Casumaro, Pilastrello, Renazzo e Alberone, sono preoccupati ed esasperati".

Poi un’accusa diretta alla giunta Pd. "Il comune di Cento, sotto la guida del Pd e del sindaco Accorsi, ha aumentato solo le tasse ai cittadini senza offrire servizi adeguati. I soldi questa amministrazione li trova ma per cose inutili e che servono a dar da lavorare alle cooperative, come il dormitorio che sorgerà in pieno centro a Cento che, per essere mantenuto, necessita di milioni di euro a discapito dei cittadini che vivono nel pericolo costante sulle strade del territorio.

E se non bastasse, anche quest’anno non verranno garantite alcune classi prime nelle frazioni di Casumaro, Bevilacqua e Corporeno, tanti ragazzi continueranno a non avere le palestre e la biblioteca, mentre si spendono oltre 12 milioni di euro per rifare la scuola di Casumaro che, ad oggi, non riesce a garantire neanche il servizio del dopo scuola.

Siamo stanchi sindaco, faccia un favore alla popolazione e vada a casa con tutta la sua giunta. L’ora dei selfie sui giornali è scaduta, Cento ha bisogno di altro".