Cento, il sindaco in visita alla persona con sindrome di Down più longeva d’Italia

Cento (Ferrara), 10 agosto 2023 – Il sindaco di Cento Edoardo Accorsi ha fatto visita a Daniele Pasetti, la persona con sindrome di Down più longeva d’Italia. A segnalarlo è lo stesso sindaco della città del Guercino, attraverso la sua pagina Facebook. «Daniele ha 75 anni, 76 a dicembre – scrive Accorsi -, e da tempo vive alla Coccinella Gialla. Mi dicono che non ci sia modo di tenerlo con le mani in mano. E devo dire che si vede, caro Daniele, che sei in forma smagliante!». Il primo cittadino conclude con un «grazie, di cuore, alle operatrici e agli operatori della Coccinella Gialla. Il vostro lavoro è prezioso e instancabile».