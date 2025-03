Sindaco e assessore in visita alle aziende

Il sindaco Edoardo Accorsi, e l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Filippo Taddia hanno ripreso il ciclo di visite alle aziende del territorio centese, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle realtà produttive locali e comprendere come l’amministrazione comunale possa supportarle in modo concreto. Tra le prime aziende visitate in queste settimane figurano Sagom Tubi e Lef Group, due realtà rappresentative del tessuto economico centese. Lef Group ha alle spalle una significativa storia trentennale di crescita, Sagom Tubi si distingue per la sua solida esperienza nel settore. Entrambe le aziende non solo rappresentano eccellenze produttive del territorio, ma dimostrano anche un interesse per il tema della formazione e dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Lef Group già collabora attivamente con le scuole locali, mentre Sagom Tubi ha espresso la volontà di sviluppare iniziative in questo ambito, riconoscendo l’importanza di creare un collegamento tra istruzione e impresa.

"Il tessuto imprenditoriale di Cento è ricco di competenze e rappresenta un motore fondamentale per la nostra economia – ha dichiarato il Accorsi –. Come amministrazione vogliamo essere presenti e vicini alle imprese, ascoltando le loro necessità e lavorando insieme per creare le condizioni migliori affinché possano continuare a crescere e innovare". "Queste visite – ha aggiunto Taddia – ci permettono di conoscere più da vicino le eccellenze del nostro territorio e di instaurare un dialogo diretto con gli imprenditori. Il confronto con loro è fondamentale per costruire politiche e iniziative mirate a sostegno del commercio e della produzione locale". Nei prossimi mesi, il programma di visite proseguirà, coinvolgendo altre aziende del territorio.