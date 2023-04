Sindaco e vice in tour nelle frazioni Lavori a Montalbano e Gaibanella "Opere realizzate coi fondi del Pnrr"

Dai lavori per il miglioramento dell’accessibilità all’ambulatorio di Montalbano (nel centro sociale La Scuola), al rifacimento dei marciapiedi di Gaibanella, passando per la prossima riqualificazione dell’ex bocciofila di San Bartolomeo in bosco, con fondi Pnrr per 650mila euro circa. Sono alcuni dei sopralluoghi realizzati ieri dal sindaco Alan Fabbri e dal vice Nicola Lodi, a bordo del nuovo ufficio mobile del Comune, "un autentico Ufficio relazioni con il pubblico su quattro ruote", hanno sottolineato, "per un ascolto sempre più diretto dei cittadini e delle esigenze del territorio". Ascolto che – hanno spiegato Fabbri e Lodi – "sta portando, come dimostrano gli interventi in corso, frutti concreti e apprezzabili". A questo proposito, il tour di ieri col camper comunale ha consentito di assistere all’avvio dei lavori di miglioramento dell’accessibilità all’area cortiliva del centro di promozione sociale La Scuola di via Bologna, a Montalbano. Dentro l’edificio è ospitato l’ambulatorio del medico di base.

A Gaibanella sindaco e vice, incontrando i cittadini, hanno anche effettuato un sopralluogo sul cantiere di rifacimento dei marciapiedi, in entrambi i sensi, di via del Progresso e via Montessori. Qui è previsto anche l’allargamento dei tracciati per consentire maggiore accessibilità anche alle persone con disabilità o con difficoltà motorie. Per l’ufficio mobile tappa anche a San Bartolomeo, all’ex bocciofila adiacente al campo sportivo, che sarà interamente riqualificata con 650mila euro di fondi Pnrr. Il fabbricato maggiore, che un tempo era una sala da ballo, verrà demolito e ricostruito. Il nuovo locale avrà una struttura in legno. L’immobile che ospitava il bar sarà invece riqualificato senza essere demolito.