Sindaco, la sfida a quattro. Sorrisi, foto e post alle urne. Ecco il voto dei candidati: "Una giornata meravigliosa"

La foto di rito non poteva mancare. Ognuno, a suo modo, ha caratterizzato il momento della votazione suggellandolo con pochi concetti, affidati alle bacheche social. Quelli che, nel corso della campagna elettorale, sono stati tanto adoperati. Il civico Daniele Botti (candidato sindaco per la lista Ferrara Futura), sfoggia l’abito blu. Sotto ha la maglietta bianca d’ordinanza – un po’ il suo tratto distintivo in questa campagna elettorale – e i mocassini neri. È un po’ l’abito delle grandi occasioni, tant’è che al seggio è accompagnato da compagna e figli. "Una giornata meravigliosa coronata con l’esercizio di un diritto e dovere che mi emoziona sempre. Vi abbraccio dal mio amato quartiere Barco", scrive il candidato sui social augurando a tutti "buon voto". Quando imbuca la scheda azzurra nell’urna, mancano pochi minuti alle 16.

Il sindaco uscente Alan Fabbri, dal seggio a Burana – votando solo per le Europee, dunque – si è presentato attorno alle 18. Camicia azzurro chiaro, capelli raccolti con il consueto codino. L’attesa prima dell’inizio dello spoglio elettorale è un rito a lui noto, ma sempre ricco di emozioni. Sta passando queste ore con gli amici di sempre: una giornata di relax insieme dopo la lunga marcia elettorale degli ultimi mesi. Tra l’altro, proprio attraverso i social, Fabbri (che tenta la riconferma a sindaco del Capoluogo, sostenuto dalla coalizione di centrodestra), ha lanciato un sondaggio per capire chi, tra i suoi seguaci, si fosse o meno recato alle urne. "Fatto! E voi? – si legge sulla sua bacheca – Buon voto a tutti!", chiude Fabbri.

Anna Zonari, candidata sindaca con la ‘sua’ civica La Comune e con la lista +Ferrara in Europa e Psi, ha votato a Tresignana. Anche lei, come Fabbri, non può votarsi ma questa prospettiva evidentemente non la scoraggia perché, al cospetto dell’urna, si presenta sorridente e disinvolta. Sono da poco passate le 17.30. Maglietta scollata a V, borsa scura in spalla e occhiali da vista sopra la testa. Anche questo, ormai un ‘must’ di Zonari.

Il candidato sindaco di centrosinistra, Fabio Anselmo, alle 15 in punto varca l’uscio del seggio. In via Previati, 33, alla sezione 40, l’avvocato si presenta con un outfit molto casual. Cappellino blu in testa per ripararsi dal sole, maglietta a mezzemaniche viola e sneaker blu ai piedi. Anche lui, davanti all’urna, si presenta col sorriso. E, nel suo post sui social, ribadisce il suo stato d’animo. "Al seggio col sorriso, perché scegliere è libertà. Buon voto a tutte e tutti". Anche lui, si apprende dalle stories, è andato alle urne assieme alla compagna, Ilaria Cucchi che l’ha seguito in tantissimi appuntamenti di questa lunga campagna elettorale. Insomma, i quattro contendenti hanno votato.

Per il resto dei ferraresi che non l’hanno fatto ieri, c’è tutt’oggi fino alle 23. Ricordiamo che è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (il 50% più uno). Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia si tornerà ai seggi domenica 23 e lunedì 24 giugno per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati.

Oltre a Ferrara le altre due realtà in cui si vota con più di 15mila abitanti sono Argenta e Copparo. Con meno di 15mila abitanti invece si va alle urne a Fiscaglia; Jolanda di Savoia; Lagosanto; Masi Torello; Mesola; Ostellato; Poggio Renatico; Riva del Po; Tresignana; Voghiera. Sono chiamati a votare tutti i cittadini e le cittadine che hanno compiuto i 18 anni e sono residenti a Ferrara. Il voto si esercita presentandosi di persona presso la propria sezione elettorale.