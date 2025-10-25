"Sinergia Rizzoli e Mazzolani, modello vincente"

"La collaborazione tra l’Ospedale di Argenta e l’Istituto Ortopedico Rizzoli rappresenta un modello vincente per la sanità del territorio". Ad affermare con queste parole, in assemblea legislativa della regione, è il capogruppo del Partito Democratico, Paolo Calvano. Calvano ha commentato il convegno che si è tenuto lo scorso 23 ottobre presso il Centro culturale Cappucini, con la presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità, Massimo Fabi.

"La scommessa fatta quattro anni fa è stata vinta", sottolinea Calvano. L’ospedale di Argenta ha visto migliaia di prestazioni ortopediche in questi quattro anni, la sua attrattività è passata dal 50% al 61% per i cittadini, insieme alla riduzione della mobilità passiva.

L’Istituto Ortopedico Rizzoli ha portato sperimentazione e ricerca ad Argenta, qualificando altre funzioni e specializzazioni dell’ospedale, spicca il 63% di interventi ad alta complessità. Il capogruppo ha aggiunto: "Questo è un esempio concreto di come rafforzare e qualificare la sanità sul territorio. Un modello che ha funzionato, nonostante la posizione ostile delle forze di destra, e che vogliamo mantenere. La strada tracciata è quella giusta per una sanità sempre più in rete".

g.t.