’Sinfonie’, terminano le mostre a Casa Romei e al Museo Archeologico

Il progetto Sintonie, nato dalla collaborazione tra Direzione Regionale Musei Nazionali dell’Emilia-Romagna, Assicoop Modena&Ferrara e Legacoop Estense e allestito al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e al Museo di Casa Romei, giunge a termine dopo tre anni. Due iniziative lo concludono: la prima, che si terrà alle 17 di oggi al al Museo Archeologico Nazionale, è una tavola rotonda dal titolo ’Sintonie. Racconto di un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale tra pubblico e privato (2021-2024)’, un’occasione per rendicontare gli impatti sul territorio e confrontarsi sulle buone pratiche di collaborazione tra pubblico privato. Domani alle 17.30 al Museo di Casa Romei, invece, si svolgerà il finissage della mostra ’Sintonie. Tra visioni e racconti’, un percorso espositivo triennale che è stato filo conduttore del progetto: 37 opere della Collezione Assicoop Modena&Ferrara hanno infatti arricchito, da dicembre 2021, la proposta espositiva del Museo di Casa Romei e del Museo Archeologico Nazionale. Mentre l’allestimento all’Archeologico sarà visitabile fino a dicembre, il percorso di Casa Romei si conclude in anticipo per via della chiusura temporanea del museo, prevista dal 18 novembre per lavori di ristrutturazione.