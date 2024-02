Sinistra e Verdi ’sconfessati’ a Roma: "Sbagliato azzerare il confronto"

di Mauro Paterlini

FERRARA

Delusione, sconcerto e desiderio di non gettare alle ortiche il lavoro di settimane di riunioni su vari tavoli, con colleghi e militanti. All’indomani degli interventi di Angelo Bonelli (portavoce nazionale di Europa Verde) e Nicola Fratoianni (segretario nazionale di Sinistra Italiana), che esplicitando il loro sostegno a Fabio Anselmo hanno sconfessanto l’ambito provinciale dei loro partiti, sono proprio i referenti ferraresi Sergio Golinelli (Sinistra) e Federico Besio (Europa Verde) a fare il punto della situazione, tra rabbia e stupore per ’l’entrata a gamba tesa’ arrivata da Roma.

"Trovo profondamente sbagliato intervenire in questo modo – sono parole di Sergio Golinelli – a livello nazionale, dopo che il provinciale si era espresso da tempo a sostegno di Anna Zonari. Una cosa sbagliata e anche irrituale, che in tanti anni di partecipazione alla vita politica di questa città, anche quando avevo fatto parte dei Verdi, non avevo mai riscontrato. Come segreteria provinciale, ci ha messi in crisi, perchè dopo mesi di lavoro e discussioni su vari tavoli, poche righe gettano all’aria tutto, lasciando nello sconcerto decine di militanti. Siamo un partito piccolo ma con una sua dignità e se viene meno l’autonomia decisionale, viene meno il confronto".

Cosa succederà ora? Sinistra ed Europa Verde si adegueranno al diktat nazionale? Golinelli non ci pensa nemmeno e non intende recedere dalle sue intenzioni.

"Di fronte ad azioni di questo tipo – prosegue – non ci sentiamo messi in discussione, semmai si rafforza l’idea che oltre a cambiare sindaco, questa città ha bisogno di cambiare il modo di fare politica. E mi stupisco che chi dirige i partiti a livello nazionale non si renda conto che con queste azioni si allontanano le persone dalla politica stessa".

Non si cede alle pressioni dunque, anche se la formula ora sarà da trovare, aspettando inevitabili conseguenze.

"E’ evidente che a livello nazionale ci sia chi spinge per un altro candidato rispetto alla Zonari, e questo ci costringe a riflettere anche sulla campagna elettorale che ci attende, e che volevamo fosse con toni più distesi. Ma se si comincia così, come si distendono i toni...?".

Diversi sono i nodi da sciogliere ora, dai simboli che sosterranno Anna Zonari all’organizzazione che verrà messa in piedi, quando tutto si era già messo in moto in una direzione che sembrava chiara e definitiva. "Il simbolo è a disposizione della segreteria nazionale – conclude Golinelli – e se i principali esponenti dei partiti si esprimono così, agiranno di conseguenza. Noi abbiamo preso un impegno e ne va della nostra reputazione e della nostra lealtà. Dopo mesi di discussioni e lavori che ora vengono ignorati in questo modo, rifletteremo su come concretizzare il nostro appoggio alla nostra candidata sindaco". Anche il referente provinciale di Europa Verde, Federico Besio, è stato preso alla sprovvista e il confronto è in corso. "Dobbiamo ragionare su cosa fare – spiega – perchè il locale aveva fatto una scelta chiara e anche gli esponenti regionali del partito ci avevano appoggiato. Trovo che sarebbe incoerente da parte nostra spostarci ora su Anselmo, dopo la decisione presa. Bonelli ci aveva detto che avrebbe lasciato autonomia al partito locale e noi difendiamo la scelta di appoggiare Anna Zonari".