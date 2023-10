Sinistra Italiana verso il congresso di Perugia. Oggi confronto al Barco

Dal 24 al 26 novembre si svolgerà a Perugia il III congresso nazionale di Sinistra Italiana (Sergio Golinelli è il coordinatore di Sinistra Italiana della provincia di Ferrara). La fase provinciale, finalizzata all’elezione dei delegati e ella discussione e votazione dei documenti congressuali, è convocata per oggi, al centro sociale Il Barco, via dell’Indipendenza, 40. Nella mattinata, alle 10, la relazione del coordinatore provinciale sulla situazione politica locale, alla quale faranno seguito gli interventi degli invitati. Alle 13 il pranzo, per chi vorrà restare, e, dalle 1430, la fase congressuale durante la quale gli iscritti discuteranno e voteranno i documenti ed eleggeranno i delegati.