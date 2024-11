’Sinistra pensante’: "Subito riforma"

Martedì, alle 17, nella Biblioteca Popolare Giardino (piano terra del Grattacielo) si terrà un incontro sul tema: ‘Sinistra pensante. La battaglia delle idee’.

conferenza di Fiorenzo Baratelli (nella foto). Coordina: Tito Cuoghi. L’incontro è promosso dalla Biblioteca Popolare Giardino.

"In questi decenni – si legge nella presentazione dell’evento – la sinistra ha subito una sconfitta sul piano delle idee. In particolare su tre questioni: la pace, la democrazia, la politica. Abbiamo visto scomparire due idee fondamentali dal suo lessico e dalla sua pratica politica: la giustizia sociale e il pensiero critico. Nell’incontro si proporranno alcuni esercizi di riflessione come linee guida per perplessi non disponibili ad accettare risposte semplici a domande complesse. Il primo imperativo: capire cosa è accaduto. Il secondo imperativo: elaborare un’idea di politica partecipata. Dentro la nuova sinistra le parole chiave dovrebbero essere: partecipazione, cultura, formazione permanente. E’ vitale uscire dal ‘campo chiuso’ di una idea oligarchica della politica. Occorre un’invasione di campo! Soprattutto da parte dei giovani che, come ricordava l’indimenticabile Sandro Pertini, non hanno bisogno di prediche, ma di esempi di onestà, competenza, coerenza etica, coraggio politico. I partiti di sinistra devono riformarsi e accettare un confronto e un’alleanza alla pari con sindacati, associazioni, movimenti, liste civiche che sono cresciuti in questi anni dando vita ad una originale esperienza di ‘autonomia politica del sociale’. In estrema sintesi, si tratta di raccogliere l’invito di una grande personalità della sinistra politica e intellettuale del secolo scorso, Claudio Napoleoni: ’Cercate ancora!’".