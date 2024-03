Sinistra per Ferrara: "Siamo con Anselmo, i diritti tornino al centro. Serve cambiare rotta"

Ufficializzato ieri il sostegno di Sinistra per Ferrara, Partito della rifondazione comunista e Sinistra Italiana al candidato sindaco Fabio Anselmo. Al gruppo che si presenterà sotto un unico simbolo "Sinistra unita per Anselmo" si sono aggiunte anche componenti individuali che fanno riferimento al centro sociale La Resistenza e singoli cittadini appartenenti ad associazioni che da sempre lavorano ai temi dei diritti sociali. Proprio da questi parte l’intervento del candidato Anselmo che sottolinea la sua "prima necessità, mettere al centro i diritti, che, come le idee – ricordando un passaggio della sua discesa in campo – non hanno colore. Sono diritti umani, devono essere di tutti". Poi di seguito alcune connotazioni imprescindibili del sentimento politico del candidato sindaco: l’antifascismo e la mal sopportazione delle storture sociali ed economiche presenti anche a Ferrara. "Nella città – sostiene il candidato sindaco – si contano l’arretramento in molti ambiti, fra cui la giustizia, la sicurezza, la cultura e il turismo. A Ferrara avanza l’età degli abitanti, la denatalità e l’incapacità di tenere qui i giovani ferraresi fanno sentire il loro peso. È indispensabile cambiare rotta con nuove politiche sociali e anche economiche". "Come forze di sinistra– sono intervenuti Stefania Soriani di Rifondazione comunista, Mariangela Russo di Sinistra Italiana e Kiwan Kiwan di Sinistra per Ferrara – negli ultimi anni e a prescindere dall’assenza dai tavoli istituzionali, abbiamo svolto e partecipato a varie iniziative politiche assieme ad altre forze collocate all’opposizione. Abbiamo accettato e sosterremo la candidatura di Fabio Anselmo perchè le sue prese di posizione ci rappresentano e lavoreremo perchè finiscano le continue esternalizzazioni di servizi pubblici e perché si investa maggiormente in prevenzione, sia sul lavoro che sul sociale. Abbiamo promosso dei presidi antifascisti, espresso la nostra solidarietà e sostegno al centro sociale La Resistenza e partecipato sistematicamente alle manifestazioni di piazza per i diritti violati di tutte le categorie sociali e la vicinanza del candidato Anselmo non è mai mancata". Al tavolo di presentazione anche alcuni dei candidati consiglieri comunali che hanno sintetizzato la loro vicinanza. Seguiranno nelle prossime settimane altri incontri per la presentazione della lista dei candidati che "ogni giorno – spiegano i rappresentanti di Sinistra Unita per Anselmo – si arricchisce di nuovi cittadini che si vogliono impegnare".

Lauro Casoni