"Sinistra, Ramadan e donne nel recinto"

Caro Carlino,

mentre i musulmani si rivolgono verso la Mecca per pregare, le sinistre si rivolgono altrove per non vedere. L’11 aprile si è celebrato l’ultimo giorno di Ramadan e su diversi quotidiani sono comparse le foto di piazza Mirti a Roma dove, come nel resto del mondo islamico, le donne sono state recluse in un recinto senza poter pregare o rivolgersi alla Mecca perché considerate ‘inferiori’. Pur nel rispetto di tutte le religioni, mi devo chiedere come sia possibile tollerare che nel nostro paese delle donne possano essere trattate in tal modo. Lo chiedo a quegli insegnanti che vogliono istituire il giorno di festa per il Ramadan; lo chiedo all’assordante silenzio delle femministe pronte a scendere in piazza contro i presunti ‘patriarchi’; lo chiedo a quella ‘sinistra’ che fa propaganda politica affinché “ci sia un domani”, magari solo per sapere se è questo il domani che vogliono.

Mauro Malaguti,

deputato Fratelli d’Italia