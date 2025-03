’SipariOstellato’, domenica gran finale con Paolo Cevoli

Paolo Cevoli (nella foto) chiude l’ottava edizione di SipariOstellato con il tutto esaurito a botteghino, pertanto la prevendita del mercoledì pomeriggio in municipio a Ostellato è sospesa. Il comico romagnolo porterà in scena domenica alle 21 "Figli di Troia".

"I risultati dell’ottava edizione di SipariOstellato confermano la centralità nella rete de I Teatri del Delta del Teatro Barattoni, che con i tre spettacoli serali e i tre della rassegna Junior! ha portato un affluenza complessiva di oltre 1.200 spettatori", gongola il sindaco di Ostellato, Elena Rossi.

"L’ottava edizione di SipariOstellato – dice il direttore artistico, Massimiliano Venturi – si approssima alla chiusura, confermando anche per il 2025 la centralità della scena ostellatese nella rete de I Teatri del Delta. Il gran finale di stagione è affidato a Paolo Cevoli, che ha scelto il Teatro Barattoni per l’anteprima provinciale del suo nuovo spettacolo. Un’occasione che suggella un programma di eccellenza, che ha visto il teatro pressoché esaurito già in occasione della prima nazionale del nuovo lavoro di Maria Pia Timo e dello spettacolo di Luca Ward".