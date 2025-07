Sipro, incubatori e aziende. Govoni: "Creiamo una rete per sviluppare i servizi"

Govoni in visita agli incubatori Sipro. Una visita ai due incubatori gestiti da Sipro-Agenzia per lo Sviluppo, uno a Cassana l’altro in Saragat, vicino al Tecnopolo. È quella fatta dal neo amministratore unico, Paolo Govoni, nei giorni scorsi. Un incontro conoscitivo ma anche di prospettiva, "per poter creare rete tra le realtà insediate, tutte ad alta tecnologia e inserite nei mercati nazionali e non solo". Parliamo per Cassana di Intercom Sistemi (comunicazioni, IT, impianti tecnologici), Cfs Studio (formazione e consulenza per la sicurezza), Arda Solutions (gestione infrastrutture informatiche aziendali e cybersecurity). Per Saragat di: Makros (sistemi archivistici per la protezione del patrimonio), Mama Science (sintesi di biomateriali avanzati, sostenibili e non tossici), Gate Green (biotecnologie in sanificazione), MechVib Engineering (ricerca scientifica applicata alla meccanica e all’analisi delle vibrazioni). "Nella mia idea di sviluppo – ha ribadito Govoni, in continuità, anche, col ruolo di vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna – c’è l’intento di creare rapporti tra gli incubatori e le imprese del territorio, anche per il tramite delle associazioni di categoria. Molte sono le realtà produttive che potrebbero avere necessità di servizi sviluppati all’interno degli incubatori, che hanno peraltro rapporti diretti con Unife. Un fronte, quello dell’Ateneo, con cui intendo, come Sipro, rafforzare le relazioni". Presente agli incontri, Giada Spadoni, responsabile Incubatori e Progetti Europei di Sipro. Ecco di cosa si occupa Sipro: attrazione di imprese con marketing territoriale per vendita aree Sipro e facilitazione dei rapporti tra Comuni e investitori per ampliamenti e vendita/acquisti aree eacquisti/riconversione/ampliamenti immobili dismessi; progetti europei, su energie rinnovabili, turismo e sostenibilità ambientale, innovazione per le imprese, ecc; supporto ai Comuni soci nello scouting di bandi europei, nell’elaborazione bandi ad hoc in caso di emergenze o sostegno attività imprenditoriali, supporto a Suap e uffici tecnici; gestione della rete di incubatori Siprocube (Via Saragat e Cassana) mettendo a disposizione, oltre a spazi fisici per la crescita delle start up, anche servizi mirati che favoriscono il networking e il matching, anche attraverso la rete In-er, la rete regionale degli incubatori e acceleratori, coordinata da Art-er; collaborazione, in virtù di convenzioni, con Unife per la creazione d’impresa e il supporto all’imprenditorialità giovanile.