Sipro, la sfida di Govoni: "Voglio che sia la guida nelle strategie di sviluppo"

Può spiegare l’attività che ha svolto dalla sua nomina, circa cinque mesi fa, a oggi?

"L’attività svolta in questi cinque mesi – risponde Paolo Govoni, amministratore unico di Sipro – è frutto di un impegno quotidiano e di un approccio fondato sul dialogo e sulla collaborazione con soci, associazioni di categoria, Università, imprese e partner strategici, con l’obiettivo di mettere Sipro al centro delle politiche di sviluppo territoriale. Abbiamo costruito e rafforzato relazioni, fondamentali per affrontare i cambiamenti in atto e le nuove sfide economiche e sociali. Il risultato, oggi, è una Sipro presente, propositiva e capace di lavorare in squadra con tutti i livelli istituzionali".

Da più parti si parla di un "ritrovato protagonismo di Sipro": come intende declinare questo nuovo ruolo? Come cambierà la società?

"Protagonismo significa mettersi al servizio del territorio con una visione chiara e strumenti concreti. Stiamo lavorando per rendere Sipro un soggetto sempre più aperto e integrato nel sistema territoriale, capace di agire con chiarezza di obiettivi e con una governance sempre più trasparente e partecipata. Sipro deve essere un luogo di coordinamento dove si costruiscono strategie utili e condivise. Non si tratta di fare di più, ma di fare meglio, con un approccio sistemico: coordinare, integrare, creare sinergie e valore. Il protagonismo è quello di un territorio che deve credere nelle proprie possibilità".

Sul Carlino abbiamo dibattuto sul modello Fri.El: che ne pensa? Ci sono altri progetti in vista tarati su quel modus operandi nella nostra provincia?

"Il modello di Fri.El. è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che, come ha sottolineato il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla sul Carlino, può essere replicato e adattato ad altri contesti della nostra provincia, a condizione che ogni investimento sia accompagnato da una visione di sistema e da un impegno condiviso. Ferrara ha tutte le carte in regola per attrarre nuovi progetti industriali e innovativi: una filiera manifatturiera forte, un tessuto imprenditoriale competitivo e un ecosistema della ricerca e della formazione di alto livello. Ne è la dimostrazione il rinnovato interesse per le nostre aree produttive e i progetti di sviluppo, in sinergia pubblico-privata, che si stanno delineando. Il compito di Sipro è proprio questo: partire da esperienze concrete, come quella di Fri-El, per trasformare il potenziale di Ferrara e del suo territorio in crescita".

Su di lei e su Sipro ci sono molte aspettative da parte del sindaco di Ferrara: che mandato ha ricevuto?

"Un mandato molto chiaro: restituire a Sipro il ruolo di guida nelle strategie di sviluppo della provincia. Sipro deve saper tradurre la visione politica in azioni e fare da ponte tra tutti gli attori del sistema economico. Il tessuto produttivo ferrarese è fatto di connessioni tra cultura e impresa, tra scuola e aziende, tra innovazione e saper fare. Per crescere occorre investire sulla ricerca e orientare il lavoro verso i settori tecnologici più avanzati.

Quando un’impresa trova un ambiente coeso e inclusivo, diventa essa stessa ambasciatrice del territorio nei mercati internazionali".

Lei è stato nominato da una maggioranza espressione del centrodestra: come interpreterà questo ruolo?

"Ringrazio il sindaco e tutti i soci per la fiducia riposta in me. Sipro è uno strumento del territorio, per uno sviluppo strutturale capace di generare valore. Infrastrutture, conoscenza e formazione, come pure le connessioni, sono cruciali per sostenere la competitività e consentire anche alle imprese, pilastro della nostra economia e della nostra tradizione, di sviluppare, innovare e accedere a nuovi mercati".

ZLS: l’autorità portuale avrà un ruolo fondamentale nei processi decisionali. Come intende promuovere un ruolo attivo di Sipro per dare adeguata voce alle istanze di Ferrara?

"Insieme alla Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, che nel comitato di indirizzo vede la presenza del presidente Giorgio Guberti in rappresentanza del sistema camerale regionale, e con il contributo degli attori istituzionali ed economici del territorio, abbiamo fortemente voluto l’istituzione della Zona Logistica Semplificata. La ZLS è soprattutto un progetto che deve unirci attorno a un obiettivo comune: rendere sempre più competitivo il sistema logistico e produttivo ferrarese, rafforzando la connessione con l’autorità portuale di Ravenna e con le grandi direttrici europee. In questo contesto, Sipro può e deve essere lo strumento operativo del territorio, capace di ascoltare e accompagnare i processi decisionali, favorire la cooperazione e trasformare la ZLS in un progetto condiviso e generativo di sviluppo".

Nel contesto regionale, dove città come Bologna e Ravenna hanno modelli consolidati e in evoluzione (dati, energia) qual è la “proposta di valore” specifica di Ferrara che Sipro vuole far emergere?

"La proposta di valore di Ferrara si fonda su un concetto chiave: essere una “cerniera strategica” tra i grandi poli regionali e il sistema produttivo diffuso. Ferrara può diventare il punto di incontro fra logistica, energia, industria e ricerca, grazie a una posizione geografica che la colloca naturalmente al crocevia tra Emilia e Veneto, tra il corridoio padano e l’Adriatico. E la Zona Logistica Semplificata rappresenta una leva cruciale. Per questo, ora, è il momento giusto per correre, ponendo al centro il concetto di attrattività, valorizzando la ricchezza di risorse naturali e la presenza di un patrimonio storico-culturale unico, insieme alla necessità di attivare iniziative di respiro strategico per il potenziamento integrato della connettività (a partire dal Porto di Ravenna e dall’aeroporto di Bologna), e misure che attraggano talenti".