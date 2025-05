Sirio, gli esuberi arrivano via pec

Una vertenza sta interessando anche la Vsg Plant Sirio, che ha sede a San Giovanni di Ostellato. Con una pec, il 24 aprile sono stati annunciati da parte dell’azienda licenziamenti collettivi per 36 lavoratori (una cinquantina se si considerano anche le altri sedi del gruppo), dipendenti de ‘La Petroniana’, ditta che si occupa di logistica e che da anni lavora in appalto per la Vsg che ha disdettato l’appalto allo scopo di internalizzare il servizio. Solo per alcuni di loro ci sarebbero prospettive di riassunzione, ma non per tutti. Per questa ragione Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti avevano indetto tre giorni di sciopero, nella speranza di un margine di trattativa, nel tentativo di far riassumere tutto il personale della ditta ‘La Petroniana’ nel servizio internalizzato. Giorni, questi, che saranno decisivi per conoscere il destino dei lavoratori.