Sirio, scatta lo sciopero. Fumogeni e bandiere: "Il nostro futuro in bilico"

E’ preoccupato Martin Farinelli, 35 anni, da 12 nei reparti della Svg Sirio di Ostellato. Davanti ai cancelli, la maglietta rossa con la scritta ’Oggi sciopero’, nella nebbia dei fumogeni che colora l’aria. Dice: "Già facciamo alcuni giorni di cassa integrazione al mese, ma la sensazione che abbiamo è che andrà sempre peggio". Lo stabilimento di San Giovanni – una tra le più grandi aziende che ancora reggono nel Basso Ferrarese –, conta oltre 250 addetti. Fa parte del gruppo Svg Italia, oltre 700 dipendenti nei quattro stabilimenti della nostra provincia, Bologna, Reggio Emilia e Torino.

Ieri mattina erano davanti ai cancelli, sul piazzalone dell’area Sipro, il presidio con il gazebo, la musica, il ritmo della protesta, qualche panino. Insieme agli operai c’è Giovanni Verla, della segreteria Fiom Emilia Romagna. "E’ stato costruito un piano industriale che presenta profondi elementi di criticità. Sulla pianta organica non ci sono certezze". Cristiano Tarquini è un po’ la storia di quell’azienda che produce attrezzature ed impianti per gommisti ed autofficine. E’ legata a filo doppio al settore dell’automotive, settore da alcuni anni attraversato da pesanti ombre, con vendite in calo, continui tagli al personale. "Sono qui da 18 anni – racconta – e non sappiamo quale scenario abbiamo davanti, quale sarà il nostro futuro". Ha moglie, figli. "Mia moglie lavora come stagionale, una famiglia da mantenere. Non è un bel periodo", aggiunge, le parole che un po’ si perdono nel gracchiare dell’altoparlante, nell’aria ritmi rock. A San Giovanni i lavoratori hanno incrociato le braccia per la durata dell’intero turno di lavoro. "La richiesta all’azienda – spiega Consuelo Mazzini, della segreteria Fim Cisl di Bologna dove si trova la Ravaglioli una delle fabbriche – è quella di definire un premio di risultato di gruppo e confermare la necessità di arrivare ad un contratto integrativo di gruppo a partire dalle richieste sindacali avanzate con la piattaforma. Siamo qui uniti, lavoratori di tutti gli stabilimenti. Non è mai successo, vogliamo stare ai tavoli insieme. L’azienda invece cerca di portare avanti trattative separate, con i singoli stabilimenti". "Solo uniti possiamo avere più forza", interviene Verla. Giovanni Cinti, un operaio, regge una bandiera che ogni tanto sventola. E’ vicino al gazebo. Oltre quel cancello ha trascorso una vita. "Sì, una vita. Sono qui ormai da 21 anni. Tanti", dice. "Durante la trattativa l’azienda ha interrotto i rapporti, è mancato il confronto con il sindacato. E allora eccoci qua, lavoratori da Ferrara a Torino. Sì, siamo in cassa integrazione ormai da anni". "Esprimo la mia solidarietà a tutti i dipendenti dell’azienda ed auspico la riapertura di un tavolo di concertazione che possa dare seguito alle richieste sindacali e rassicurare rispetto alle prospettive aziendali. L’ascolto e la collaborazione rappresentano sempre buone prassi di interlocuzione per la tutela dell’azienda e dei lavoratori", le parole di Elena Rossi, sindaco di Ostellato.