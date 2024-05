Sisma 2012, la ricostruzione: "Superbonus anche per l’Emilia. Risposta al caro-inflazione"

Sisma e ricostruzione, deroga alle restrizioni al superbonus anche ai comuni dell’Emilia. Tra questi figurano Ferrara e molti paesi della nostra provincia. Su richiesta di alcune regioni che stavano utilizzando il superbonus proprio per coprire i maggiori costi della ricostruzione post terremoto che sono stati causati dall’inflazione, il governo ha concesso ad alcuni territori una deroga alle restrizioni decise con il citato decreto legge. "Ringrazio il governo – interviene il senatore Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) – che in Commissione Finanze ha accolto facendolo proprio l’emendamento a mia prima firma avente ad oggetto l’estensione, anche ai comuni dell’Emilia (tra cui Ferrara e molti comuni del ferrarese) colpiti dal sisma del 2012, della deroga alle restrizioni al superbonus stabilite con il decreto legge numero 39/24 che è stato convertito in legge dall’aula del Senato. Scontata adesso la sua approvazione anche alla Camera nello stesso testo, in modo che a breve sarà legge". Il governo era dovuto intervenire d’urgenza con il decreto legge 39 del 29 marzo scorso per mettere in sicurezza i conti pubblici, conti a grave rischio di essere compromessi dal bonus 110% voluto dal governo Conte bis, arrivato ormai a 170 miliardi di euro ed in ulteriore espansione. " Su richiesta di alcune regioni – spiega ancora Balboni – che stavano utilizzando il superbonus per coprire i maggiori costi della ricostruzione post terremoto causati dall’inflazione, il governo aveva concesso ad alcuni loro territori una deroga alle restrizioni decise con il citato decreto legge. L’Emilia non era stata inclusa nel beneficio in quanto il presidente Bonaccini da anni sosteneva che la ricostruzione nella nostra regione era stata completata". Successivamente, per stessa ammissione di Bonaccini e del Pd, si è scoperto che non era così. Di conseguenza ho presentato l’emendamento che includeva nella deroga anche i comuni del cratere del sisma che ha colpito l’Emilia nel 2012, emendamento che come detto il governo ha accolto, insieme a quelli di altri colleghi del Molise, di Catania ecc. che ne avevano presentati di analoghi per il loro territorio. Lo stanziamento complessivo, solo per il 2024, è di 35 milioni di euro. Una boccata di ossigeno per i privati (il superbonus non si applica agli immobili commerciali) che, usufruendo di questa opportunità, potranno così coprire i maggiori costi rispetto agli indennizzi ricevuti e completare la ricostruzione dei loro immobili. Un altro impegno mantenuto".