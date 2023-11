Sisma, continua l’esenzione Imu: "Così si completa la ricostruzione"

Il Governo ha accolto con formula piena l’istanza inviata lo scorso 27 Settembre, da quattro Sindaci, rispettivamente dei Comuni di Mirandola, San Felice sul Panaro, Bondeno e Terre del Reno, al Vice Premier On. Matteo Salvini e al Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Giancarlo Giorgetti, relativa alla necessaria ulteriore proroga dello Stato di Emergenza Sisma Emilia 2012.

Provvedimento indispensabile a garantire l’operatività degli Enti ancora impegnati nella ricostruzione post-sisma. Fra le misure previste, che quindi troveranno copertura anche per il 2024, l’esenzione dall’IMU per gli immobili inagibili o distrutti all’interno del cratere, fino alla loro definitivo ripristino, oltre a misure per il finanziamento di personale aggiuntivo, agevolazioni sui mutui pubblici e privati, e proroghe per il completamento dei lavori di ricostruzione. Inoltre sarà possibile – in virtù dell’accettazione da parte del Governo della richiesta dei Comuni scriventi – mantenere invariata l’erogazione del contributo, a titolo di compensazione per il minor gettito derivante dall’esenzione IMU stessa. Questo ristoro, che per l’anno 2023 è previsto in 9.505.000 euro, viene ripartito tra i 29 comuni per i quali il rimborso è ancora previsto: 15 in Emilia-Romagna e 14 in Lombardia.