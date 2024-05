Sisma, dalle macerie la scuola della rinascita

Sono passati dieci anni dall’inaugurazione e apertura del plesso scolastico antisismico di Scortichino – frazione di Bondeno – realizzato ex novo a seguito delle scosse di terremoto del 20 e del 29 maggio 2012. Le celebrazioni istituzionali, a un giorno di distanza dal dodicesimo anniversario del sisma dell’Emilia – si sono svolte nell’ambito del festival Grano Rosso Sangue, e hanno visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale, della dirigenza scolastica presente e passata, della parrocchia locale e dell’attuale gestione della scuola dell’infanzia. Il plesso antisismico di Scortichino.

infatti, ogni giorno accoglie all’incirca centoquaranta bambini fra la scuola primaria statale “B. Bisi” e la scuola dell’infanzia paritaria “Sant’Eurosia” provenienti non solo da Scortichino ma anche da altre frazioni del territorio quali Gavello, Pilastri e Burana. "Scortichino è stata al centro dei piani di ricostruzione dell’Amministrazione – ha ricordato il sindaco, Simone Saletti –: dalla scuola a piazza XX Maggio, sino alla ciclabile che dal centro va in direzione Bondeno. Il plesso scolastico ogni anno si conferma estremamente attrattivo, essendo peraltro riconosciuto come un centro di istruzione di assoluta qualità". Ha fatto da moderatrice fra i vari interventi l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri, la quale ha ricordato le vittime bondenesi del terremoto chiedendo per queste un minuto di raccoglimento e di silenzio. Per descrivere la genesi del plesso scolastico frazionale ha invece parlato Maria Orlandini, dirigente comunale del settore Tecnico: "Immediatamente dopo il sisma abbiamo riparato tutti gli edifici scolastici, poi la scelta dell’Amministrazione fu quella di puntare sulla ricostruzione, e quindi sono nate le scuole di Pilastri (realizzate dalla Regione), di Scortichino e infine di Bondeno. Il plesso di Scortichino è perfettamente antisismico, sicuro da un punto di vista impiantistico e antincendio, e performante e “green” sul lato energetico".

La volontà degli amministratori dell’epoca fu quella di realizzare un plesso che unisse la scuola primaria con quella dell’infanzia, ed è per questo che a parlare si sono alternati i dirigenti attuali e quelli passati.