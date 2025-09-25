Sisma e rischio idrogeologico,. Fabbri sentito in Commissione

Il sindaco e delegato Anci alla Protezione civile Alan Fabbri è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione dopo il sisma del 2012.

"La governance multilivello ha mostrato che quando Stato e territori collaborano in modo strutturato i risultati arrivano. La recente legge quadro numero 40 del 2025 ha il merito di introdurre un quadro stabile con procedure definite la figura del commissario straordinario la cabina di regia per la ricostruzione. Sono innovazioni da accogliere con favore perché segnano una strategia più organica, ora sarà necessario lavorare per attuare queste norme in modo concreto" ha affermato Fabbri.

Il sindaco ha ricordato che i dati sulla vulnerabilità idrogeologica del territorio italiano sono una "condizione permanente che richiede un cambio di paradigma, passando da una gestione emergenziale a una politica ordinaria di prevenzione e manutenzione programmata".

Venendo al tema della ricostruzione, il delegato ha sottolineato come "durante il confronto sulle norme per la ricostruzione post sisma, Anci abbia avanzato molte proposte, tuttavia rimane ancora aperta la questione centrale delle risorse per il rafforzamento del personale dei Comuni".

"L’audizione di Fabbri ha fornito elementi importanti per il lavoro della nostra Commissione" ha concluso Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.