Sisma, la chiesa non apre le porte

Resta al palo il recupero della chiesa dedicata alla Beata Vergine Immacolata di Anita, colpita dal sisma del 2012. A dieci anni dal terremoto, una ferita per l’Emilia Romagna, ancora non si muove una foglia per la sua messa in sicurezza e per la riapertura al culto di questo luogo. Chiusa ai fedeli ed alle funzioni religiose, è pericolante, così come l’annesso asilo parrocchiale e la canonica. Strutture queste che versano in un evidente stato di degrado, transennate a causa dei crolli di tegole e parti di cornicioni, rifugio tra l’altro di piccioni che veicolano sporcizia e malattie. Il tutto a pochi passi dalla piazza, alle prese di recente anche con atti vandalici che ne hanno danneggiato i monumenti. Si tratta insomma di una situazione giudicata, dagli stessi residenti, "indecorosa, rischiosa". Che sta a cuore da tempo agli abitanti della piccola frazione di Argenta, alle porte del mare, delle valli di Comacchio e del Parco del Delta del Po. Una cittadella di importante valenza turistico ed ambientale, comunque, già oggetto di un progetto di riqualificazione urbana che ha portato alla riconversione delle vecchie scuole in Ostello; e della decadente ex casa del fascio in un centro civico, culturale, sala riunioni, ufficio di delegazione, sede della consulta di paese, di servizi al pubblico e punto di ristoro. Ebbene in questo contesto i residenti hanno avviato una petizione per sapere come stanno le cose, e dare un nuovo imput all’avvio dei lavori di ristrutturazione. Con questi obiettivi sono state raccolte 400 firme. Che consegnate al vescovo di Ravenna, Monsignor Lorenzo Ghizzoni, hanno sottoscritto un’opera di sensibilizzazione del problema, corredata dalla richiesta di dare il via al cantiere, e manifestando un forte interesse per la questione col supporto del comune di Argenta, e della consigliera regionale del Pd Marcella Zappaterra.

Che, in un suo intervento sulla questione, spiega che "si tratta di spazi vissuti dalla comunità locale, che non possono essere lasciati nell’abbandono". Ed aggiunge che "la chiesa è al centro di un progetto di recupero post-terremoto già autorizzato. Perciò ho depositato una interpellanza alla giunta regionale per conoscere lo stato dell’arte". In questo contesto, conclude in sostanza Zappaterra, "la Regione ha deliberato da tempo uno stanziamento di 891.000 euro. Ma mentre si è in attesa di risposte e procedure propedeutiche, l’intervento tarda".

Nando Magnani