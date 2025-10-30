Sisma, lavori a singhiozzo. Chiusa solo metà dei cantieri: "Ben tredici anni dopo"

Ferrara porta ancora addosso le cicatrici del terremoto del 2012. A tredici anni da quelle scosse che sconvolsero l’Emilia, il quadro della ricostruzione appare tutt’altro che completo. Lo testimonia l’ultimo sopralluogo di Forza Italia, con la consigliera regionale Valentina Castaldini e il vicecoordinatore Antonio Platis, che ieri hanno fatto tappa nei territori del cratere per verificare lo stato dei lavori. Tra i nodi più evidenti, proprio Ferrara, dove decine di cantieri restano in corso o addirittura mai partiti. I numeri sono eloquenti: solo 805 cantieri su 1.659 risultano chiusi, meno della metà. E se la nuova legge di bilancio 2026 prevede il passaggio dallo stato d’emergenza a uno "stato di ricostruzione di rilievo nazionale", con 9,6 milioni di euro l’anno fino al 2027, la realtà ferrarese racconta ancora un’altra storia. A Ferrara, infatti, molti simboli della città restano impantanati tra burocrazia, ritardi e mancanza di progettazione definitiva. Sono ancora in corso i lavori alla caserma dei vigili del fuoco, al liceo Carducci, alla caserma dei carabinieri di corso Giovecca, a palazzo Prosperi Sacrati e al palazzo di Marrara, oltre che alla chiesa di Sant’Agnese, alla chiesa della Madonnina e al palazzo della Procura della Repubblica. Cantieri che segnano la quotidianità urbana e che, secondo gli azzurri, "trasmettono un senso di sospensione: Ferrara non ha ancora chiuso il conto con il 2012". Ma non è tutto.

Diversi interventi risultano ancora da avviare: tra questi la caserma della Guardia di Finanza di Pontelagoscuro, il deposito di anatomia dell’ospedale Sant’Anna, il tribunale di Ferrara, la chiesa di Sant’Apollonia, il Castello Estense, il teatro comunale, la Casa di Ludovico Ariosto e la caserma dei carabinieri di Villanova di Denore. Un elenco che fotografa, con amarezza, l’immobilismo di tredici anni di ricostruzione a singhiozzo. "Le aziende si sono rialzate, ma i nostri monumenti e le chiese sono ancora fermi al 20 maggio 2012", ha denunciato Castaldini, che promette di chiedere "conti chiari e trasparenza assoluta" alla Regione. Parole che affondano nel cuore di un dibattito che, da anni, vede contrapposte la narrazione ufficiale di un’Emilia "ormai rinata" e la realtà di territori che invece si sentono dimenticati. Per Platis, "è palese che non si sia riusciti a ricostruire tutto".

Una responsabilità che, spiega, non riguarda solo la politica regionale ma un sistema complesso di norme, burocrazie e imprevisti che hanno rallentato ogni procedura: "Dai ricorsi negli appalti al caro materiali, fino ai fallimenti di alcune ditte". La nuova legge di bilancio potrebbe segnare un cambio di passo. Alla scadenza dello stato d’emergenza, fissata per il 31 dicembre 2025, sarà nominato un nuovo commissario straordinario incaricato di chiudere i lavori entro i successivi ventiquattro mesi. Ma a Ferrara il timore è che si tratti dell’ennesimo rinvio. La nostra città, che per storia e bellezza rappresenta uno dei cuori culturali dell’Emilia, guarda con preoccupazione alla sorte dei suoi luoghi simbolo. Dal Castello Estense al teatro, fino alle chiese del centro e alla sede del tribunale, l’elenco delle opere in sospeso non è soltanto una questione amministrativa: è una ferita alla memoria collettiva. "Questi territori meritano rispetto e ricostruzione vera", conclude Castaldini. Un appello che suona come un monito, in una Ferrara che da tredici anni aspetta di ritrovare pienamente la propria identità dopo il sisma.