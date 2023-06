Sisma, truffa sui contributi: tutti assolti

TERRE DEL RENO

Udienza brevissima, ieri mattina, per leggere la sentenza nell’ambito del processo che ha visto alla sbarra quattro imputati per truffa sulla richiesta di contributi post-sisma. Sentenza che il giudice Giulia Caucci ha letto in aula, e con la quale ha assolto tutti e quattro gli imputati. Perché il fatto non sussiste e nel caso di una contestazione a un unico imputato, perché non costituisce reato.

Si è chiusa così la lunghissima vicenda giudiziaria che ha coinvolto quattro persone: due proprietari di un edificio recuperato con i fondi post-sisma, sul territorio comunale di Terre del Reno e i due tecnici che hanno prodotto e firmato i documenti grazie al quale poi la Regione ha erogato i contributi. In realtà, secondo quanto emerso nel corso della requisitoria del pubblico ministero Isabella Cavallari –l’udienza precedente – la parte finale dei soldi non è stata concessa, ma il magistrato al termine aveva comunque chiesto la condanna di tutti e quattro: i due proprietari, un uomo e una donna di 63 anni e 83 anni e i due tecnici di 46 e 41 anni: tutti accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, mentre i tecnici erano accusati anche falso di atto pubblico.

L’impianto accusatorio della procura si era basato sul fatto che i due immobili per cui furono chiesti e ottenuti in parte i contributi della Regione, in realtà erano fatiscenti ed erano a sevizio dell’azienda proprietaria, inutilizzabili prima del sisma.

La procura aveva contestato la presentazione di carte false: i proprietari avrebbero indotto l’allora amministrazione comunale di Sant’Agostino a erogare 86 mila euro, di cui ieri il pm, al termine della requisitoria, ha chiesto la confisca.

La stessa pm Cavallari ha anche chiesto al giudice la condanna dei proprietari a un anno di reclusione e dei due tecnici a un anno e quattro mesi.

Non solo, durante l’udienza precedente era stata depositata anche un’istanza di eseguire una perizia per fissare alcuni punti. Approfondimento che il giudice Caucci non ha concesso.

Non solo, il giudice Caucci ha anche assolto tutti e quattro gli imputati dalle proprie accuse, come come era stato chiesto dagli avvocati difensori al termine delle arringhe.

Si chiude così a undici anni dal terremoto uno dei processi che non era ancora giunto al termine.

re.fe.