Sistema d’allarme: l’ora x. Polo chimico, un sms per simulare un incidente

Nella giornata di oggi si terrà una simulazione di allarme pubblico che interesserà buona parte della città. Nel territorio del Comune è prevista per l’ora di pranzo la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert, per l’informazione diretta alla popolazione. Questa diramerà ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di alcune specifiche tipologie di emergenza, quali: incidenti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante; collasso di grandi dighe; attività vulcanica; incidenti nucleari o emergenze radiologiche.

Il test sarà coordinato dal dipartimento nazionale della Protezione Civile, in stretto raccordo con l’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, la Prefettura di Ferrara e il Comune di Ferrara.

La sperimentazione sul Comune di Ferrara si colloca nell’ambito di diversi test in corso su tutto il territorio nazionale e riguarderà l’invio di un messaggio IT-Alert nell’area del Polo Chimico, per prevenire rischi e simulare interventi di contrasto ad ogni pericolo.

Nel corso della sperimentazione del sistema sarà inviato un messaggio sms a tutti i telefoni cellulari che si trovano o transitano in un’area di raggio di 3 km dal Polo Chimico, tra le 12 e le 13.

Il testo che verrà inviato e apparirà sui telefoni è il seguente: "Test messaggio di prova IT-alert. È in corso la simulazione di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it Test Test".

Un messaggio che sarà accompagnato da una particolare suoneria per attirare l’attenzione del proprietario del telefonino.

Mario Tosatti