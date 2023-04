"Sistema malato, baratta la persona per la performance"

"Ho barattato la mia salute mentale per terminare in tempo gli studi. Inutile dire che non ce l’ho fatta, ho compromesso irrimediabilmente la fiducia in me stesso", questo il messaggio dello studente ferrarese riportato nel discorso dalla presidente del consiglio degli studenti dell’università di Ferrara, Alessandra De Fazio nel suo intervento all’apertura dell’Anno Accademico 202223 dell’Ateneo di Ferrara alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della ministra dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini. "Accedere alla cultura e, conseguentemente, esercitare le proprie facoltà di cittadini, non può essere un privilegio: non ci dobbiamo ‘meritare’ di studiare, di avere una casa, delle cure", ha detto ancora la rappresentante degli studenti. "Esigiamo questi diritti", ha proseguito De Fazio, che in un altro passaggio del suo intervento ha citato quello che si chiede un’altra studentessa, "Perché sono costretta a rinunciare a studiare a Ferrara a causa della mancanza di una casa e a causa delle discriminazioni del sistema affittuario? Il territorio ha visto un incremento esponenziale della componente studentesca presente e, nell’Agosto 2022, è stato rilevato un aumento dei prezzi di abitazioni del 34% rispetto all’anno precedente". Parlando a nome degli studenti, nel Teatro Comunale, la giovane originaria di Francavilla Fontana (Puglia), cita Alessandro Barbero, storico e scrittore: "In altre epoche credevano nelle streghe e noi crediamo alla meritocrazia". Il suo intervento, davanti alle autorità accademiche e ai più alti rappresentanti delle Istituzioni, un vero atto di accusa nei confronti di un sistema dell’istruzione italiano.

· Altro servizio nel QN