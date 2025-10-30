"Sistema sanitario e liste d’attesa, situazione ormai non più sostenibile"

È una mozione che suona come un campanello d’allarme quella presentata dal capogruppo della Civica Alan Fabbri, Francesco Rendine, che punta il dito contro le criticità del sistema sanitario ferrarese e chiede un intervento diretto della Regione per "rimettere ordine" nella gestione dell’ospedale di Cona e, più in generale, dell’intero assetto provinciale sanitario.

Il documento, che approderà in Consiglio comunale, denuncia una situazione ormai "non più sostenibile" per cittadini e operatori: tempi di attesa che in alcuni casi arrivano a sfiorare l’anno, carenze di organico e un livello di mortalità evitabile superiore alla media regionale. "La sanità ferrarese – spiega Rendine – è parte di un sistema regionale d’eccellenza, ma continua a restare indietro: i cittadini si vedono costretti a rivolgersi altrove per ottenere prestazioni nei tempi dovuti".

Nella mozione si chiede alla giunta di farsi portavoce con l’assessorato regionale alla Sanità per sollecitare "misure straordinarie" in grado di restituire efficienza al Sant’Anna e ai servizi territoriali delle aziende sanitarie. Gli interventi proposti vanno dalla riduzione delle liste d’attesa al potenziamento della prevenzione oncologica, fino al rafforzamento degli organici e a una revisione complessiva dell’organizzazione interna del polo di Cona.

Rendine propone anche l’istituzione di un tavolo permanente di confronto fra amministratori, direzioni sanitarie e rappresentanze civiche, per monitorare con continuità le criticità e verificare i progressi. Non manca, nel testo, il richiamo agli investimenti pubblici "ingenti" destinati all’ospedale di Cona: "Dopo anni di spese e promesse – scrive – è doveroso pretendere che la struttura risponda finalmente agli standard qualitativi della sanità emiliano-romagnola".