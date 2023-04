Sistema sanitario in crisi "La fisioterapia in farmacia Così aiutiamo gli ospedali"

"Apprendiamo dalle parole di molti cittadini delle difficoltà nell’accesso ai servizi di riabilitazione. La quale, anche dopo il referto del Fisiatra, rischia a volte di essere rallentata, prima di trovare una risposta. Esiste la possibilità, stabilita dalla legge e sancita da una sentenza del Consiglio di Stato, di usufruire di fisioterapisti all’interno delle farmacie. Chiediamo alla Regione di intervenire per agevolare, con apposite convenzioni, tale servizio. In modo da sgravare il sistema sanitario di una parte del peso assistenziale". Parte da qui la riflessione del consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini (nella foto), che rilancia: "Il fisioterapista è una figura professionale che rivendica uno spazio di autonomia, che ritrova molto spesso nell’ambito delle Cure Primarie o dell’assistenza domiciliare. Tuttavia, in questi servizi pubblici, la sua presenza è formale, ma non sempre numericamente adeguata alle esigenze. Chi può si rivolge al privato, dove peraltro sono presenti validi professionisti che operano in équipe multiprofessionali, ma chi non può permettersi tali servizi rischia di finire nelle mani di altri operatori, non sempre in possesso dei titoli abilitanti alla professione. A questo punto – è la considerazione di Bergamini – chiediamo di puntare maggiormente sulle farmacie, diventate ormai un vero presidio di comunità. Secondo le attuali norme, le farmacie possono usufruire di infermieri, fisioterapisti, psicologi, ottici e podologi. I cittadini si recano già in questa sede per alcuni accertamenti di prima istanza, trovando ascolto e professionalità. Si potrebbe, dunque, incentivare anche la riabilitazione, ovviamente per quel tipo di attività previsto dalle attuali norme. In quanto agli spazi a disposizione delle farmacie, che potrebbero costituire un limite alle terapie fisioterapiche, la Regione ha emanato recenti linee guida per l’estensione di alcune attività oltre i “confini fisici” delle farmacie. Ebbene, utilizziamo gli strumenti esistenti per potenziare un servizio che sarà utilissimo alla cittadinanza".