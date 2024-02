Sistemazione cartellonistica. Cna a ’caccia’ di personale

Cna (sede di Ferrara) sta cercando, per Azienda socia, un operaio per cantieri stradali. Il candidato deve avere requisiti obbligatori quali conoscenza della lingua italiana, residenza entro 30 km rispetto alla sede dell’azienda, ottima manualità, avere la patente B (meglio se anche automuniti) ed avere attitudine al tipo di lavoro fisico. Richiesta esperienza pregressa nella mansione (non obbligatorio), avere patenti C CE D (non obbligatorio). L’azienda ha sede nel comune di Ferrara (zona Quartesana), invece, i cantieri sono nella provincia di Ferrara e province limitrofe. L’inquadramento prevedrà un inserimento iniziale commisurato alle competenze del candidato, finalizzato alla stabilizzazione secondo il contratto collettino nazionale del lavoro dell’edilizia industria. La disponibilità oraria di lavoro dal lunedì al venerdì con orario full time dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30.