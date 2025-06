Sistemazione della ciclabile che attraversa il Parco Roda

Il Comune di Terre del Reno ha recentemente completato un intervento di sistemazione sul percorso ciclabile che attraversa il parco Roda a Mirabello. Si tratta di una misura temporanea ma fondamentale per consentire a cittadini e famiglie di usufruire in sicurezza di uno dei tratti più suggestivi e amati del territorio.

La ciclabile, che insiste sul tracciato della storica ferrovia, rappresenta da anni un punto di riferimento per chi ama passeggiare, correre o pedalare immerso nella natura. Il percorso attraversa infatti il “boschetto” di Mirabello, considerato da molti il vero e proprio polmone verde della frazione. "L’intervento è stato pensato per rispondere in tempi brevi all’esigenza concreta di rendere agibile un percorso molto frequentato, soprattutto durante la bella stagione – dichiara l’assessore all’ambiente Gianfranco Guizzardi –. Pur trattandosi di una sistemazione provvisoria, il lavoro ha un valore concreto per la vivibilità del parco e vuole incentivare l’uso quotidiano della bicicletta e della mobilità lenta".

L’intervento anticipa l’arrivo di un più importante opera, che è in fase avanzata di progettazione, ovvero la tanto attesa Ciclovia dell’alto ferrarese, un’infrastruttura già finanziata che porterà a un salto di qualità nella rete ciclabile del territorio. "La nuova ciclovia sarà un’opera strategica e sostenibile, che collegherà le località in modo sicuro e valorizzerà l’identità ambientale e storica di quest’area – sottolinea il sindaco Roberto Lodi –. Ma già da ora, vogliamo garantire ai cittadini spazi curati e accessibili per vivere all’aria aperta".