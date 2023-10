Sit-in dei residenti per salvare il verde: "Giù le mani dal parco di via Favero"

Non toccate il parco di via Favero. Il monito arriva forte e chiaro. I cittadini sono schierati, striscione alla mano, per difendere una parte – ormai divenuta elemento identitario – del loro quartiere. La pioggia non li ferma. "Il parco deve restare tale". La zona verde in questione, nell’intersezione tra le vie Mozzoni e via Serao è al centro di una storia che parte da lontano. Fine anni ’80: il parco è un’opera compensativa che il costruttore cede al Comune per non pagare gli oneri di urbanizzazione. Poco lontano, la zona viene edificata. Poi si arriva al 2013. Nelle considerazioni al Rue, viene inserita la proposta di concedere l’edificabilità anche su una parte del parco che, originariamente, doveva essere appunto una zona verde che compensava l’urbanizzazione poco distante. Il motivo è chiaro: il costruttore aveva fatto richiesta al Comune di allargare la zona edificabile. A quanto si apprende dagli atti, il Consiglio Comunale diede il via libera. E alla fine, nella tarda primavera del 2019, venne concessa l’edificabilità all’area. Nel 2020, inizia l’accantieramento dell’area, che viene recintata. E, da allora, i residenti di fatto non ne dispongono più. La politica, in modo abbastanza trasversale, si è presa a cuore la vicenda. Tanto che, ieri sera al sit-in, c’era una folta rappresentanza di maggioranza e di opposizione. Dalla capogruppo di Ferrara Nostra, Francesca Savini, passando per il capogruppo dem Francesco Colaiacovo e i colleghi del Pd, Elia Cusinato e Maria Dall’Acqua. "Da tre anni a questa parte – scandisce Savini – i residenti di questa zona non dispongono più di questo parco. Non solo: attraverso quella scellerata concessione, si vorrebbe edificare in una zona già fortemente urbanizzata. Bisogna impedire che questo scempio si concretizzi e, come gruppo consiliare, faremo tutto ciò che rientra nelle nostre prerogative per impedirlo". Insomma, una bella grana. Sì, perché al di là della cinquantina di residenti che hanno sfidato afa e maltempo per dimostrare la loro affezione al fazzoletto verde a ridosso del centro, la questione è molto sentita. Anche il capogruppo di Ferrara Bene Comune, Dario Maresca ha protocollato un documento nei giorni scorsi per fare luce sul parchetto di via Favero. Savini ha invece protocollato – allegando una relazione del legale che si sta facendo carico, per conto dei cittadini, di studiare la pratica – la richiesta di una commissione informativa. Ora, non è ben chiaro in che modo si potrà tecnicamente stoppare questa operazione. Ma l’idea suggerita dalla capogruppo di Ferrara Nostra è quella di presentare "una nuova delibera in Consiglio Comunale, che elimini quella vecchia in cui si concedeva l’edificabilità all’area". Il documento incontrerebbe anche il favore del Pd. "I cittadini – dice a chiare lettere Colaiacovo – devono tornare in possesso di quell’area verde. Non c’è bisogno di nuove costruzioni e di alto consumo di suolo. Quell’operazione va bloccata prima possibile. E noi, in Consiglio, ci impegneremo in questo senso".

Federico Di Bisceglie