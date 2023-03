"Siti Unesco, pronti 900mila euro Diamanti, gli scatti di Guido Harari"

Circa centocinquanta eventi già programmati nel 2023 (in un calendario in continuo aggiornamento con nomi ed eventi di richiamano nazionale e non solo), un bando ministeriale dedicato ai siti Unesco da circa 900mila euro, recentemente aggiudicato da Ferrara, Comacchio e Ostellato. E poi: l’attesa per il concerto evento di Bruce Springsteen (il 18 maggio al parco Urbano, data che porterà in città decine di migliaia di persone), gli appuntamenti del Ferrara Summer Festival (Eros Ramazzotti, Black Eyed Peas, Biagio Antonacci, Modà, l’ex Genesis Steve Hackett, i The Lumineers, solo per citare alcuni protagonisti della rassegna che animerà il centro), oltre trenta mostre realizzate dal 2019, con l’ultima grande novità, ‘Rinascimento’, che ha segnato la riapertura di palazzo dei Diamanti dopo i lavori di riqualificazione.

Palazzo Diamanti che questo weekend propone il grande spettacolo di videomapping sulle sue facciate. Show iniziato venerdì sera e che ha subito incantato decine e decine di ferraresi che si sono assiepati ai piedi del palazzo. Sono alcuni dei temi tracciati dagli assessori Matteo Fornasini e Marco Gulinelli (con delega rispettivamente al Turismo e alla Cultura) durante l’ultima seduta del tavolo del turismo in Comune.

Presenti all’incontro associazioni, rappresentanze imprenditoriali e, in generale, portatori di interesse nel settore. Tra gli altri dati emersi nel corso della riunione ci sono i circa un milione di visitatori registrati dal 2019 ad oggi. Dopo ‘Rinascimento’, palazzo Diamanti ospiterà la grande esposizione del fotografo internazionale Guido Harari che col suo obiettivo ha immortalato alcuni dei più grandi protagonisti delle arti dell’ultimo secolo. Ieri è stato presentato il premio Fondazione Vaf, istituito dall’omonima fondazione tedesca per sostenere l’arte contemporanea italiana e dare impulso allo scambio culturale tra Italia e Germania. Quanto al concerto di Bruce Springsteen, "la macchina operativa continua a lavorare a pieno regime, con grandi professionalità in campo, in ogni settore".