"Situazione disastrata post alluvione Abbiamo chiesto risorse ingenti"

Ponte sull’Idice e la gestione del post alluvione, era il tema sentitissimo affrontato giovedì sera nell’ostello di Campotto, presenti il presidente della Provincia Daniele Garuti, il dirigente ai lavori pubblici Luca Capozzi e per la posizione organizzativa Angela Ugatti, accompagnati dal sindaco di Argenta, Andrea Baldini e dalla giunta. Al cospetto della numerosa assemblea i tecnici della Provincia hanno dato conto della ripresa dei lavori del cantiere sull’Idice, partiti nell’estate con la sistemazione dei sottoservizi, e ad agosto scorso con gli interventi sulle pile del ponte. "Il cronoprogramma originale prevedeva l’apertura del ponte a fine gennaio – afferma il sindaco di Argenta, Andrea Baldini –, cronoprogramma che è stato bruscamente interrotto dall’alluvione dello scorso mese d’ottobre, che ha imposto uno stop dei lavori causa la condizione della golena e il necessario intervento di ripristino dell’argine in sinistra dell’Idice, che si è rotto, e per il quale da ottobre a oggi l’area è stata forzosamente lasciata all’utilizzo e al passaggio dei grandi mezzi per i lavori affidati dalla regione". I tecnici hanno poi aggiornato sullo stato dell’arte della strada Cardinala, gravemente danneggiata dall’alluvione. "Necessarie per la ricostruzione saranno ingenti risorse – puntualizza il primo cittadino – che sono state chieste dalla Provincia tramite la Regione al ministero competente, ma che per il momento non sono ancora state rese disponibili.

Oltre al rinforzo della strada e al consolidamento delle sponde, sarà necessario progettare e rifare il ponte Ercolani, sulla provinciale 37. Questo ponte è infatti crollato e la Provincia ha già provveduto alla sua demolizione e alla ricostruzione temporanea".

Conclude il sindaco: "La discussione è stata accesa, e i tecnici e il presidente della Provincia hanno preso l’impegno di convocare la prossima assemblea di aggiornamento a fine marzo, mentre il lavoro maggiore sarà dedicato al presidio del cantiere, agli anticipi di progettazione e a invitare il neo-nominato commissario alla ricostruzione, l’ingegner Curcio, e il Governo, a mettere a disposizione le risorse per permettere quanto prima il ritorno alla normalità".

Franco Vanini