Sixto, l’uomo che visse due volte. Dal flop a rockstar senza confini

Oggi, alle 19, il Teatro Julio Cortázar ospita Sixto, uno spettacolo tra parole e note. Sixto è l’incredibile storia di un uomo che visse due volte. Una rockstar che scoprì di esserlo molti anni dopo: Sixto Rodriguez.

Una storia che si intreccia con quella americana e del Sud Africa, dove la sua musica diventa la colonna sonora dei movimenti anti-apartheid. I testi di Sixto sembrano scritti apposta per loro, inneggiano alla libertà, alla fratellanza, all’unione dei popoli. In brevissimo tempo Rodriguez diventa il cantante più popolare del Sudafrica, superando in notorietà perfino Elvis Presley…tutto a sua insaputa. Il fallimento negli Usa. Dopo aver pubblicato due album negli anni ‘70 ((Cold Fact) e (Coming from Reality)), Rodriguez non ebbe successo negli Stati Uniti e scomparve dalla scena musicale, vivendo una vita umile e lavorando come operaio a Detroit. La fama in Sudafrica. I suoi dischi furono riscoperti e diventarono un successo virale in Sudafrica, dove la sua musica divenne la colonna sonora dei movimenti di protesta contro l’apartheid, e lui fu ribattezzato ’Sugar Man’. La riscoperta: Nel 2012, due fan sudafricani, convinti che Rodriguez fosse morto, intrapresero un viaggio per scoprire la verità sulla sua vita. La loro ricerca è stata documentata nel film Searching for Sugar Man, che ha rivelato al mondo l’esistenza di un anti-eroe. La “seconda vita”: Il successo del documentario ha segnato la sua seconda rinascita, portandolo a essere celebrato come una leggenda anche negli Stati Uniti.