Skate Park, finiti i lavori della struttura

È stato completato il montaggio del nuovo skate park al Parco della Marina di Copparo. La struttura è già fruibile e la sua correttezza certificata. L’impianto è dedicato prevalentemente all’utilizzo per skateboard e roller, mentre l’uso di biciclette bmx deve sottostare a disposizioni tassative, come la sostituzione dei pedali in ferro con quelli in gomma e l’eliminazione dei peg in ferro (manicotti che vengono montati sui mozzi delle ruote), elementi che deteriorano le strutture in modo veloce e aggressivo. Nell’area sono specificate le norme di utilizzo, dal divieto di accesso con le biciclette all’obbligo di impiego solo con le apposite protezioni, dal divieto di uso in caso di condizioni meteorologiche avverse alla raccomandazione di lasciare gli spazi di sicurezza liberi da persone e oggetti, fino alla sollecitazione al riguardo per gli altri utenti. Il tutto per garantire la massima sicurezza nell’utilizzo della struttura. L’entusiasmo dei giovani per la nuova pista è già tangibile. Le attività, infatti, sono iniziate un istante dopo il completamento dell’installazione e delle procedure di conformità. L’installazione del nuovo skate park rappresenta "l’ultimo tassello di un pacchetto corposo di interventi di riqualificazione del Parco della Marina – spiegano dall’amministrazione comunale copparese -, che si pongono l’obiettivo è rilanciare quest’area verde come luogo di sport, all’interno del quale i giovani si ritrovino per praticare varie attività ludico-sportive, oltre che come spazio culturale". In precedenza, era stata realizzata la riqualificazione del campo da basket, oltre ad una operazione di manutenzione straordinaria delle tribune presenti al Parco.