Skate park in allestimento la prossima settimana Sorgerà al parco della Marina potenziando l’offerta

La prossima settimana sono previsti la consegna e l’inizio del montaggio, salvo condizioni meteorologiche avverse, della pista da skateboard. L’arrivo del materiale a Copparo, previsto per il novembre scorso, ha subito un forte rallentamento in conseguenza della crisi internazionale, che ha prolungato l’approdo e la sosta al porto di Trieste. Lo skate-park attrezzato troverà al Parco della Marina una nuova collocazione, diversa e più coerente rispetto a quella della precedente struttura, smantellata – ricordano dall’amministrazione comunale – perché gravemente deteriorata e pericolosa. L’installazione al Parco della Marina ne potenzierà l’offerta sportiva, a cui sono state finalizzate anche la riqualificazione del campo da basket e la manutenzione straordinaria delle tribune. Nell’ambito dello stesso intervento l’impresa locale Bigoni Stefano ha eseguito il rifacimento in calcestruzzo della pavimentazione interna all’interno dell’arena, in passato oggetto di atti vandalici, e la risistemazione della recinzione perimetrale. L’obiettivo è rilanciare quest’area verde sia come luogo di sport, all’interno del quale i giovani si ritrovino per praticare varie attività ludico-sportive, sia come spazio culturale nel quale ritornare ad organizzare eventi all’aperto durante la stagione estiva, recuperando lo spazio funzionale a queste iniziative dopo anni di abbandono.