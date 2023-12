"Skate park, perché non coinvolti i residenti?"

Lo skate-park fa discutere. Sul progetto portato avanti dall’amministrazione, che intende ampliare e riqualificare l’area attualmente riservata allo schettinaggio a fianco del centro Le Mura, chiedono lumi i consiglieri dem Francesco Colaiacovo ed Elia Cusinato. L’obiettivo dell’interpellanza è chiarir per quale motivo "non sia stata condivisa la realizzazione di queste opere anche e soprattutto con i residenti del quartiere, in un contesto di urbanistica partecipata". E, soprattutto, se gli esponenti della giunta "intendono incontrare i cittadini per un confronto sulla migliore dislocazione del nuovo skate park, in modo da assicurare una distanza sufficiente dalle abitazioni tale da non arrecare conflitti e disturbo ai residenti, anche a garanzia di un efficace sviluppo di tutte le potenzialità dello skate park, per il quale si auspica possa essere utilizzabile per tutte le competizioni nazionali e internazionali". La richiesta dei consiglieri è motivata. "L’area in cui dovrebbe sorgere il nuovo skate park – si legge nel documento di Cusinato e Colaiacovo - vede già la presenza del vecchio impianto situato in posizione decentrata sufficientemente distante dalle abitazioni, tanto da non aver mai creato conflitti con la quiete e la vivibilità del quartiere. Non risulta esserci mai stato un incontro pubblico, in cui il progetto sia stato presentato ai residenti del quartiere, via dei Morari e le altre vie limitrofe, i quali manifestano le loro preoccupazioni per le conseguenze negative sulla quiete del quartiere, data l’eccessiva vicinanza del costruendo impianto alle abitazioni".