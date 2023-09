Skatepark, ok al progetto. Pista e riqualificazione, lavori al via a inizio 2024

Si compie un ulteriore passo verso il nuovo skatepark di via Caretti. Ieri mattina la giunta ha deliberato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’ampliamento e la riqualificazione dell’attuale area riservata allo schettinaggio a fianco del centro ‘Le Mura’. L’investimento è di 440mila euro e porterà nuove aree verdi, attrezzature sportive in materiali di maggiore durata e corrispondenti alle richieste degli atleti, oltre a opere edili, impiantistiche e accessorie. In particolar modo si prevede la costruzione di una nuova pista, in elevazione, a forma di ‘ovale’ irregolare, con un’estensione superficiale di circa 1.050 metri quadrati, zone di servizio e ‘terrazzini’ compresi. Le strutture emergenti saranno schermate per rendere omogeneo e non impattante l’effetto visivo. È in corso un’interlocuzione anche con l’istituto per il credito sportivo. Sarà lo studio tecnico associato Lotti & Partners di Ravenna e, nello specifico, l’architetto Alessio Lotti a realizzare la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione. L’incarico è già stato assegnato. La partenza dei lavori, completate le fasi di progettazione, è prevista per l’inizio del 2024.