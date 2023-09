Slc Cgil, l’assemblea elegge Fabio Artosi come nuovo segretario

L’assemblea generale della Slc Cgil di Ferrara ha eletto all’unanimità Fabio Artosi, nuovo segretario generale della categoria. Artosi succede a Ida Mantovani, che ha concluso il suo mandato per pensionamento. Fabio Artosi entrato nel 1999 in Cgil, delegato del settore igiene ambientale, ha ricoperto diversi incarichi nella categoria della Funzione Pubblica, componente del coordinamento regionale ambiente della Cgil e non da ultimo nella segreteria provinciale della categoria.

All’Assemblea Generale erano presenti Antonio Rossa, coordinatore della Slc Cgil Emilia Romagna, e Veronica Tagliati, segretaria generale della Cgil Ferrara.