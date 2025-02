Slitta il decreto per escludere i bagnini under 18

Slitta il decreto relativo all’età minima per svolgere l’attività di bagnino in spiaggia e vi sono anche chiarimenti rispetto al discusso servizio di salvataggio in mare in periodo invernale che tanta preoccupazione ha creato ai titolari degli stabilimenti balneari. Ad interessarsi delle due questioni è stato il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni. Ma andiamo con ordine. Un decreto del ministro Salvini dello scorso anno prevedeva da quest’anno che i bagnini avessero raggiunto la maggiore età, ossia 18 anni, per svolgere l’attività di salvataggio. "Ebbene – spiega il senatore Balboni – ho presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, approvato oggi, che farà slittare l’entrata in vigore del provvedimento al 2026, consentendo così di valutare migliori soluzioni. Quindi, i giovani di 16 anni che hanno lavorato durante la stagione balneare lo scorso anno, potranno farlo anche nell’estate 2025". Altro tema, che ha suscitato preoccupazioni tra i titolari di stabilimenti balneari con servizio ristorante è quello relativo all’obbligo di dotarsi anche al di fuori della stagione balneare del servizio di salvamento in mare: "Ho assunto informazioni, prima contattando il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ammiraglio Nicola Carlone che mi ha indirizzato al competente Ufficio regionale marittimo dell’Emilia Romagna – riferisce il senatore Balboni -. Il dirigente mi ha spiegato che intenzione dell’ordinanza non era di imporre l’obbligo di dotarsi del servizio di salvataggio in mare nei mesi antecedenti o successivi la stagione balneare. Secondo il dirigente sarebbe sufficiente, per i titolari degli stabilimenti che offrono servizio ristorativo, posizionare un cartello che indichi l’assenza del servizio di salvataggio nei mesi fuori stagione. Ho comunque eccepito che l’ordinanza fosse ambigua e poco chiara. Tant’è che il comandante dell’Ufficio marittimo regionale si è impegnato a modificarla e renderla più chiara, per evitare fraintendimenti che hanno evidentemente creato difficoltà agli imprenditori della costa, disincentivati a mantenere aperte le proprie attività".

v.f.