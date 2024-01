Slitta l’inaugurazione della piazza

A Rovereto e a Ostellato nonostante la pioggia sono arrivate le befane: hanno portato le calze ai bambini non in piazza, come era previsto in un primo momento, ma al coperto, negli spazi messi a disposizione dalla Pro Loco di Rovereto, all’interno delle ex scuole elementari, e dalla di Pro Loco di Ostellato. Sabato scorso era prevista l’inaugurazione da parte del sindaco di Ostellato, Elena Rossi, anche della piazza "Gianni Rodari" di Rovereto, sottoposta a un’opera di riqualificazione, ma il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare il taglio del nastro.

Ricordiamo che si è trattato di un investimento di 130 mila euro, che ha consentito la messa a dimora di nuovi alberi ed essenze arboree, aiuole sopraelevate per migliorare l’impatto estetico, oltre all’arredo urbano. L’altra metà della piazza è rimasta inalterata per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale.