Slittano i pagamenti del payback

La Regione Emilia-Romagna proroga la scadenza degli avvisi di pagamento del payback sui dispositivi medici, con la possibilità di rateizzazione. E annuncia l’attivazione di un tavolo tecnico con le rappresentanze del biomedicale. La discussione – spiega una nota – sarà portata dal vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla (foto), e dall‘assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, nelle rispettive Commissioni della Conferenza delle Regioni, così da proseguire la pressione di istituzioni e imprese sul Governo "affinché venga abrogato il meccanismo che mette in difficoltà e nell’incertezza una filiera strategica per l’economia regionale e nazionale". La decisione è stata condivisa dalla Regione con le associazioni di rappresentanza del comparto biomedicale. Il sistema del payback sui dispositivi medici è stato introdotto con una normativa nel 2011, stabilendo un tetto alla spesa pubblica per i dispositivi medici. Nel caso di sforamento del tetto, le Regioni dovevano coprire i costi in eccesso. Nel 2015, con una modifica di legge, è stato previsto che le aziende fornitrici di dispositivi medici partecipassero al ripiano del debito, contribuendo fino al 50%.