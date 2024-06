"Smart city, Università e benessere aziendale. Un progetto vincente"

Licia Barbieri è presidente comunale di Italia Viva Ferrara, e ha scelto di candidarsi nella lista ‘Ferrara Futura’ a sostegno del civico Daniele Botti. Una discesa in campo quasi naturale, data dall’appoggio alla lista del partito di Matteo Renzi, del quale la stessa Barbieri fa parte: "Quando è stato annunciato il sostegno, è stato un piacere entrare a far parte della lista dei candidati di ‘Ferrara Futura’ che è nata proprio dalla collaborazione tra le due parti".

Cosa ha convinto Italia Viva del programma di Daniele Botti?

"Diciamo che quando lo abbiamo letto, sembrava quasi scritto da noi. Abbiamo molti punti in comune, dall’università all’imprenditorialità che vanno in sinergia, passando per la sanità e l’idea di ‘smart city’. Punti su cui ci siamo pienamente ritrovati".

Anche il superamento del bipolarismo, non è vero?

"Assolutamente, abbiamo rischiato di non presentarci perché come tutti sapete in questi anni abbiamo sempre lavorato per il centro, un polo che fosse alternativo alla destra e alla sinistra. Il cosiddetto ‘terzo polo’ è saltato, sia a livello nazionale che locale, ma abbiamo cercato di mantenere viva una strada alternativa che contiamo possa premiare argomenti e proposte concrete. Dando voce ai cittadini stanchi di questa battaglia muro contro muro".

Quale obiettivo si pone Ferrara Futura?

"Stiamo coi piedi per terra, realisticamente l’obiettivo è quello di portare qualche nostro rappresentante in consiglio comunale".

C’è un punto in particolare che vuole sottolineare?

"Daniele ha proposto il Family Audit prendendo come spunto quanto fatto dalla provincia autonoma di Trento. Si tratta di uno strumento utile alle imprese per rendere l’ambiente di lavoro a misura di donna, portando azioni concrete come una zona attrezzata per i più piccoli anche negli ambienti lavorativi. Un progetto che orienti insomma al benessere aziendale dei propri dipendenti".

Quale sarà la prima cosa che proporrete in caso di elezione in consiglio?

"Un programma su 4-5 pilastri come diversità, inclusione, benessere aziendale, formazione e crescita culturale. Il tutto nell’ottica di una parità di genere, per conciliare vita e lavoro".

Cosa è mancato in questa campagna elettorale?

"Sicuramente il confronto. Ed è un peccato perché per i cittadini diventa ancora più difficile scegliere, alimentando l’astensionismo".